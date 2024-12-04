Endonezya, Apple'dan 1 Milyar Dolar Yatırım İstiyor

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CAKARTA, 4 Aralık (Xinhua) -- Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya'da hükümet, en yeni iPhone 16 modelini satma onayı vermek için Apple'dan 1 milyar ABD doları yatırım yapmasını talep ettiğini açıkladı.

Endonezya Yatırım Bakanı Rosan Roeslani Cakarta'da bir parlamento oturumunda yaptığı açıklamada, "Apple ile yatırımın ilk aşaması hakkında konuştuk bile. İlk aşama için 1 milyar dolarlık yatırım talep ediyoruz" dedi.

Endonezya ekonomisini desteklemek ve yerel endüstride katma değer yaratmak üzere Apple'a katkı talebinde bulunduklarını belirten Roeslani, bu nedenle yatırımın gerekli olduğunu belirtti.

Roeslani, "Endonezya, Apple'ın Endonezya endüstrilerini küresel tedarik zincirine dahil etmesini istiyor. Buraya yatırım yapın, sonra da burada istihdam yaratın" dedi.

Halihazırda Endonezya, Apple için potansiyel bir pazar olmasına rağmen Apple'ın en yeni iPhone versiyonunu ülkede satmasına izin vermiyor. Daha önce yapılan açıklamalarda, Apple'ın Endonezya'nın asgari yerel içerik gereksinimlerini karşılamadığı bildirilmişti.