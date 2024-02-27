Endonezya Büyükelçisi OMÜ Rektörünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Endonezya Büyükelçisi OMÜ Rektörünü Ziyaret Etti

Endonezya Büyükelçisi OMÜ Rektörünü Ziyaret Etti

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti. Ziyarette, OMÜ ve Endonezya arasındaki akademik, bilimsel ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konuşuldu. Büyükelçi Purnama, Endonezya-Türkiye Dostluk Derneği'nin de işbirliğine katkı sağlayacağını belirtti. Rektör Ünal ise OMÜ'nün Endonezya ile olan ilişkilerini daha da ileriye taşıma niyetinde olduklarını ifade etti.

27.02.2024 15:45  Güncelleme: 15:47
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Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük makamındaki kabulde, OMÜ ve Endonezya arasındaki akademik, bilimsel ve kültürel ilişkileri daha ileriye taşımak adına fikir ve değerlendirmeler paylaşıldı.

Görüşmede, Büyükelçi Purnama, iki Müslüman ülke olarak dayanışma ve işbirliğinin önemini vurgulayarak, Endonezya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde üniversitelerin rolünü önemsediklerini ve özellikle OMÜ'nün çaba ve girişimlerine değer verdiklerini belirtti.

OMÜ ve Endonezya üniversiteleriyle mevcut işbirliğinin gelişmesine şartsız destek olacaklarına dikkati çeken Purnama, "Endonezya-Türkiye Dostluk Derneği de bu konuda katkı sağlayacak. Ülkemizden tıp, ziraat, veteriner hekimlik, mühendislik ve sağlık bilimleri alanlarında OMÜ'ye gelecek değişim öğrencileri ile bu süreçteki akademisyen ve araştırmacı değişimini her zaman destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Purnama ayrıca, Gazze'de yaşanan işgalin iki ülke tarafından kabul edilemez bulunduğunu ve Türkiye'nin, Filistinlilerin yaşadığı zulme karşı duruşunu ve bu yöndeki öncü rolüne desteklerinin altını çizdi.

Rektör Ünal ise OMÜ'nün Endonezya ile devam eden halihazırdaki ilişkilerini, ortak sempozyum, kongre, panel türü akademik etkinlikler ve araştırma geliştirme (AR-GE) projeleri sayesinde daha da ileriye taşıma niyetinde olduklarını aktardı.

Ünal, şunları kaydetti:

"Her iki ülke üniversitelerinin başarılı olduğu öncü alanlardaki akademik verimlilik ve üretkenliği, rekabet üstünlüğünü de beraberinde getirecektir. Bizler de zaten stratejik önceliklerimizi bu minvalde belirliyoruz. AR-GE ve yenilikçilik kültürünü içselleştirmeleri adına da öğrencilerimizi teşvik ediyor ve onlara destek sunuyoruz."

Görüşmenin ardından Büyükelçi Purnama ve beraberindeki heyet, TEKNOPARK'ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı, Ar-Ge çalışmalarından örnekleri inceledi.

Kaynak: AA

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