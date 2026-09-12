Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem, Cava Adası açıklarında kaydedildi
Endonezya'nın Cava Adası'nın kuzeydoğusundaki Teluknaga bölgesi yakınlarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS'e göre yaklaşık 358 kilometre derinlikte kaydedilen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Cava Adası'nın kuzeydoğusundaki Teluknaga bölgesi yakınları olduğu belirtildi.
Yaklaşık 358 kilometre derinlikte kaydedilen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA
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