Endonezya\'da Bakan Görevden Alındı

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, düzenlediği basın toplantısında, kabinede değişikliğe gittiğini açıkladı.

5 BAKAN GÖREVDEN ALINDI

Protestoların devam ettiği ülkede, Cumhurbaşkanı Subianto, Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile Siyaset ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Budi Gunawan'ın işine son verildiğini belirtti. Subianto, Göçmen İşçileri Koruma Bakanı, Kooperatifler Bakanı ile Gençlik ve Spor Bakanı'nın da görevden alınarak yerlerine yeni isimlerin getirildiğini bildirdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN POLİS ARACI ALTINDA EZİLMESİNİN ARDINDAN GELDİ

Artan ekonomik eşitsizliğe, milletvekili ödeneklerine karşı yaklaşık iki hafta önce başlatılan ve motosiklet sürücüsünün polis aracı altında ezilmesinin akabinde şiddetlenen protestoların ardından geldi.

ENDONEZYA'DAKİ GÖSTERİLER

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 28 Ağustos'ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşları ve yüksek ödeneklere karşı düzenlenen gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etmişti. Bu sırada gösteri noktasına yakın bir yerden geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezilmiş, motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gösteriler, Kurniawan'ın ölümünün ardından şiddetlenmişti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadığını belirtmiş, "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." ifadesini kullanmıştı. Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alınmıştı.

MİLLETVEKİLLERİNİN EVLERİ YAĞMALANDI

Gösteriler, başkent Cakarta başta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de yayılmıştı. Yerel basındaki haberlere göre, göstericiler bazı milletvekillerinin evlerini de yağmalamıştı.

Subianto, ülke genelindeki protestoları yakından takip etmek için 3 Eylül'de planlanan Çin ziyaretini iptal etmişti. Daha sonra Subianto, milletvekillerinin ödenekleri ve yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil bazı meclis politikalarının iptaline karar verildiğini duyurmuştu. Ancak Subianto, bir önceki açıklamasının aksine Çin'e gitmişti.