Endonezya'da yanardağ patladı - Son Dakika
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Endonezya'da yanardağ patladı

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Endonezya'daki Dukono Yanardağı, dağcıların zirveye tırmanışı sırasında patladı. Dağcılar, bulundukları noktadan koşarak uzaklaştı. Yanardağ patlama nedeniyle yaklaşık 2.4 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

21.08.2024 15:49
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- Endonezya'da yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı

JAKARTA - Endonezya'daki Dukono Yanardağı, dağcıların zirveye tırmanışı sırasında patladı. Dağcılar, bulundukları noktadan koşarak uzaklaştı.

Endonezya'nın Halmahera Adası'nın kuzeyindeki aktif Dukono Yanardağı'nda dağcıların zirveye tırmanışı sırasında patlama meydana geldi. 17 Ağustos'ta meydana gelen olay anında krater parçalarının etrafa saçıldığı görülürken, korkulu anlar yaşayan dağcılar bulundukları bölgeden koşarak uzaklaştı. Yanardağ patlama nedeniyle yaklaşık 2.4 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü. Patlama sonrası gökyüzünü devasa bir duman bulutu kapladı. Yerel kaynaklara göre dağcılar olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay anına ait görüntüleri kayda alan Anak Esa yaptığı açıklamada, "Dukono'nun volkanik aktivitesi o kadar yüksekti ki kraterden parçalar saçıldı. Zirveye tırmanmadan önce rüzgarın yönünü, patlamanın ne kadar güçlü olduğunu ve diğer unsurları gözlemlemeliyiz. Şartlar uygun olmadığında zirveye çıkmaya çalışmayın" ifadesini kullandı.

Dukono Yanardağı 1993'ten bu yana kül ve duman püskürtüyor.

Endonezya\'da yanardağ patladı
Kaynak: İHA

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