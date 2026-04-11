Üye Girişi
Son Dakika Logo

Endonezya'dan ABD-İran Görüşmelerine Destek

11.04.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya, ABD ile İran arasındaki görüşmeleri umut verici buldu ve kalıcı çözüm çağrısında bulundu.

Endonezya, ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan görüşmeleri "umut verici" olarak nitelendirirken, taraflara "kalıcı çözüm" çağrısında bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahd Nabyl, AA muhabirine, İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Nabyl, söz konusu görüşmelere ilişkin, "Bu, iletişim kanallarını açık tutmaya ve diplomasi için alan açmaya yönelik umut verici bir gelişme." ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmeyi "olumlu bir ilk adım" olarak gördüklerini kaydeden Nabyl, "Endonezya tüm tarafları gerilimi azaltmaya ve çatışmaya barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaya davet ediyor." çağrısında bulundu.

Vahd, Endonezya'nın tüm tarafları itidale, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya, diyalog ve diplomasiye öncelik vermeye çağırdığını belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınadı

İsrail'in Lübnan'a saldırılarına da değinen Vahd, saldırıları "esefle kınadıklarını" dile getirerek, bunların diplomasiyi tehlikeye attığına işaret etti.

Vahd, "Bu tür saldırılar insani hukuk dahil uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve bölgesel gerilimleri daha da artırma ve bölgesel ve küresel güvenliği zayıflatma riski taşımaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Endonezya, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:18:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.