Endonezya'dan İsrail'e Şartlı Tanıma Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Endonezya'dan İsrail'e Şartlı Tanıma Teklifi

28.05.2025 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Subianto, Filistin'i tanıdığında İsrail'i tanımaya hazır olduklarını açıkladı.

- Endonezya Devlet Başkanı Subianto: " İsrail, Filistin devletini tanıdığında İsrail'i tanımaya hazırız"

JAKARTA - Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, başkent Jakarta'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "İsrail'in egemen bir ülke olarak haklarının tanınması ve güvence altına alınması gerektiğini de vurguladım. İsrail, Filistin'i tanıdığında Endonezya'nın da İsrail'i tanımaya ve diplomatik ilişkileri başlatmaya hazırız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya turunun ikinci durağı Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Endonezya ziyareti sırasında Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile başkent Jakarta'da ortak basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Macron, İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli bir çözüm görmek istediğini bir kez daha teyit etti. Fransa'nın Orta Doğu'ya yönelik politikasında çifte standart olmadığını söyleyen Macron, "Sadece siyasi bir çözüm barışın yeniden tesis edilmesini ve uzun vadede inşa edilmesini mümkün kılacaktır" diye konuştu.

Haziran ayında Fransa ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı konferansa atıfta bulunan Macron, "Suudi Arabistan ile birlikte, bir Filistin devletinin tanınmasına ve İsrail devletinin ve bu bölgede barış ve güvenlik içinde yaşama hakkının tanınmasına yeni bir ivme kazandırmak için yakında New York'ta Gazze konulu bir konferans düzenleyeceğiz" dedi.

"İsrail, Filistin devletini tanıdığında İsrail'i tanımaya hazırız"

Subianto ise İsrail ile diplomatik ilişkilere değinerek, "İki devletli çözüm ve Filistin'in özgürlüğü gerçek barışa ulaşmanın tek yoludur. İsrail'in egemen bir ülke olarak haklarının tanınması ve güvence altına alınması gerektiğini de vurguladım. İsrail, Filistin'i tanıdığında Endonezya da İsrail'i tanımaya ve diplomatik ilişkileri başlatmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Endonezya'nın önceki Devlet Başkanı Joko Widodo döneminde Endonezya, İsrail ile başta ticaret olmak üzere düşük düzeyli ve sessiz temaslara müsamaha göstermiş, ancak İsrail ile açık ilişkilerden büyük ölçüde kaçınmıştı. Geçtiğimiz yıl Widodo'nun ofisi, Jakarta ve Tel Aviv'in Ekim 2023'te ilişkileri normalleştirmeyi planladığına dair bir raporu yayınlamış ancak 7 Ekim'de İsrail saldırılarının ardından ilişkilerin normalleştirilmesi planı rafa kaldırılmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, Diplomasi, Endonezya, Orta Doğu, Politika, Filistin, Fransa, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'dan İsrail'e Şartlı Tanıma Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:29:53. #7.13#
SON DAKİKA: Endonezya'dan İsrail'e Şartlı Tanıma Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.