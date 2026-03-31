Endonezya\'dan Meta ve Google\'a Yaptırım

31.03.2026 15:23
Endonezya, 16 yaş altı sosyal medya yasağına uymayan Meta ve Google'a tebligat gönderdi.

Endonezya'da hafta sonu yürürlüğe giren ve 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesabı açmasını engelleyen düzenlemeye uymayan Meta ve Google şirketlerine tebligat gönderildi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meta ve Google şirketlerinin 28 Mart'ta yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesine uymadığını söyledi.

Platformların çocukların erişimini kısıtlama yükümlülüklerini "yerine getirmediğini" belirten Hafid, "Hükümet, idari yaptırımlar uygulamak amacıyla her iki tarafa da tebligat gönderdi." ifadesini kullandı.

Buna göre, erişim kısıtlamasını gerektiren yasalara uyulmadığı gerekçesiyle Meta ve Google şirketlerinin ülkedeki temsilcilerine mahkeme tebligatı gönderildi.

Karar

Endonezya 6 Mart'ta 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarında hesap açmasını yasaklama kararı almıştı.

Kademeli olarak gerçekleştirilecek düzenleme kapsamında YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live ve Roblox gibi platformlara, 16 yaş altındaki kullanıcılar için erişim kısıtlaması uygulanacak.

Böylelikle Endonezya, Güneydoğu Asya'da ülke çapında kısıtlamalar getiren ilk ülke oldu. Düzenlemenin Endonezya'da yaklaşık 70 milyon genci etkilemesi bekleniyor.

Bakan Hafid, 28 Mart'ta yürürlüğe giren düzenlemeye uyum konusunda hiçbir taviz verilmeyeceğini vurgulamış ve ülkede faal her ticari kuruluşun yasalara uyması yükümlülüğü olduğunu ifade etmişti.

Avustralya'da, 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

