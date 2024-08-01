Endonezya Devlet Başkanı, Hamas liderinin İran'da suikasta uğramasını kınadı - Son Dakika
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Endonezya Devlet Başkanı, Hamas liderinin İran'da suikasta uğramasını kınadı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasını şiddetle kınayarak bunu 'cinayet' olarak nitelendirdi. Widodo, suikastı kabul edilemez bir şiddet ve cinayet eylemi olarak değerlendirdi ve herkesin bu tür şiddet ve cinayetleri kınadığına inandığını belirtti. Japonya ise tırmanan gerilimi önlemek için çağrı yaparak artan gerilimin yatıştırılmasının önemini vurguladı.

01.08.2024 17:01
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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı şiddetle kınayarak bunu "cinayet" olarak nitelendirdi.

The Jakarta Post gazetesinin haberine göre Widodo, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Widodo, İran'ın egemenlik alanı içinde düzenlenen suikastı "kabul edilemez bir şiddet ve cinayet eylemi" olarak değerlendirdi.

Endonezya dahil herkesin "bu tür şiddet ve cinayetleri" kınadığına inandığını aktaran Widodo, durumun "kabul edilemez" olduğunun altını çizdi.

Japonya, artan gerilimin önlenmesi için çağrı yaptı

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa ise Heniyye suikastının ardından ülkesinin Orta Doğu'da tırmanan gerilime son verilmesi çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Tokyo hükümetinin "gerçekleri doğrulamakta" olduğunu belirten Hayaşi, durumun kötüleşmesini engellemek için Japonya'nın "tam diplomatik çaba" göstereceğini ifade etti.

Hayaşi, misilleme saldırılarından kaçınmanın ve artan gerilimin yatıştırılmasının önemini vurguladı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya Devlet Başkanı, Hamas liderinin İran'da suikasta uğramasını kınadı - Son Dakika

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