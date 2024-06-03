Endonezya Dışişleri Bakanı: İsrail Müslüman ülkelere baskı yapıyor - Son Dakika
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Endonezya Dışişleri Bakanı: İsrail Müslüman ülkelere baskı yapıyor

Endonezya Dışişleri Bakanı: İsrail Müslüman ülkelere baskı yapıyor

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İsrail ve müttefikleri tarafından Tel Aviv'le ilişkileri normalleştirmek için Müslüman ülkelere baskı yapıldığını savundu. Marsudi, Müslüman ülkelerin İsrail'le ilişkilerinde dış baskıya maruz kaldığını ileri sürdü. Endonezya'nın Filistin'e destek politikasını sürdürdüğünü aktaran Marsudi, ülkesinin bu politikada değişikliğe gitme planının olmadığının altını çizdi.

03.06.2024 13:31
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Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İsrail ve müttefikleri tarafından Tel Aviv'le ilişkileri normalleştirmek için Müslüman ülkelere baskı yapıldığını savundu.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre Marsudi, Endonezya'nın Yogyakarta şehrindeki Gadjah Mada Üniversitesinde (UGM) düzenlenen konferansta konuştu.

Marsudi, Müslüman ülkelerin İsrail'le ilişkilerinde dış baskıya maruz kaldığını ileri sürdü.

"İsrail ve müttefiklerinin, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyi düşünmeleri için Müslüman ülkelere lobi ve baskı yapma yönünde sistematik çabaları var." diyen Marsudi, "İsrail'in müttefikleri" ifadesinden kimi kastettiğini ve Tel Aviv'in hangi Müslüman ülkelere baskı uyguladığını detaylarıyla belirtmedi.

Endonezya'nın Filistin'e destek politikasını sürdürdüğünü aktaran Marsudi, ülkesinin bu politikada değişikliğe gitme planının olmadığının altını çizdi.

Marsudi, Endonezya'nın Filistin'i desteklemek için evrensel ilke ve değerler doğrultusunda tutarlı çizgisini korumaya devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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