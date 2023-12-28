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Endonezya Donanması Arakanlı Müslümanları taşıyan tekneyi geri itti - Son Dakika
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Endonezya Donanması Arakanlı Müslümanları taşıyan tekneyi geri itti

Endonezya Donanması, Açe bölgesinin kıyılarına yaklaşan ve Arakanlı Müslüman mültecileri taşıyan bir tekneyi geri ittiğini açıkladı. Donanma, teknenin Endonezya kara sularına girdiğini tespit etti ve uluslararası sulara geri itildi. Bu olay, kasımdan bu yana 1500'den fazla Arakanlı Müslüman mültecinin ülkeye geldiği bir dönemde gerçekleşti. Myanmar'daki etnik temizlik olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş'e sığınmış durumda ve birçokları diğer Müslüman ülkelere gitmek için tehlikeli deniz yolculuklarına çıkıyor.

Endonezya Donanması Arakanlı Müslümanları taşıyan tekneyi geri itti
28.12.2023 - 15:16,  Güncelleme: 15:20
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Endonezya Donanması, Açe bölgesinin kıyılarına yaklaşan ve Arakanlı Müslüman mültecileri taşıyan bir tekneyi geri ittiğini açıkladı.

Endonezya Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, bir kıyı güvenliği gemisinin Arakanlı Müslüman mültecileri taşıyan bir teknenin Endonezya kara sularına girdiğini tespit ettiği belirtildi.

Donanmaya ait bir helikopterin söz konusu ahşap teknenin yerini havadan tespit ettiği aktarılan açıklamada, söz konusu teknenin Açe bölgesi yakınlarında tekrar uluslararası sulara itildiği bildirildi.

Açıklamada, ülkeye kasımdan bu yana 1500'den fazla Arakanlı Müslüman mültecinin geldiği anımsatıldı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA
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