Endonezya, İsrail saldırılarına maruz kalan Filistinlilere yardım teklif etti - Son Dakika
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Endonezya, İsrail saldırılarına maruz kalan Filistinlilere yardım teklif etti

Endonezya devlet başkanı seçilen Prabowo Subianto, Ürdün'de düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarına maruz kalan 1000 Filistinli hastanın tedavisi ve 1000 çocuğun eğitimini üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi. Ayrıca, Endonezya'nın Gazze'ye doktor ve hemşire göndermeyi planladığı ve insani yardımları havadan ulaştırmak için yüzen bir hastane yapmayı düşündüğü de belirtildi.

13.06.2024 21:39
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Endonezya, İsrail saldırılarına maruz kalan 1000 Filistinli hastanın tedavisi ve 1000 çocuğun eğitimini üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi.

Endonezya'da devlet başkanı seçilen ve göreve ekimde başlayacak Prabowo Subianto, başkent Cakarta'da düzenlediği basın toplantısında, Ürdün'de katıldığı " Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"na ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Filistin'e insani yardımların ulaşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Subianto, "Filistin'den 1000 hastayı tedavileri için Endonezya'ya getirmeye hazırız. İyileştiklerinde ve durum normale döndüğünde evleri Gazze'ye geri dönebilirler." dedi.

Subianto, "Endonezya ayrıca, savaş travması yaşayan 1000 Filistinli çocuğu burada eğitim görmesi için ağırlamaya ve uygun zamanda geri göndermeye hazır. Bunu da Ürdün'de dile getirdik. Ülkeler bu planımıza saygı duydu." diye konuştu.

Cava Adası'ndaki Müslüman okulların Filistinli çocukların bakımını üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayan Subianto, ülkesinin Gazze'ye doktor ve hemşire göndermeyi de planladığını aktardı.

Subianto, izin verilmesi halinde ülkesinin Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmak ve yüzen hastane yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya, İsrail saldırılarına maruz kalan Filistinlilere yardım teklif etti - Son Dakika

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