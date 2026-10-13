Endonezya ve Avustralya orduları Banyuwangi'de 8 günlük ortak tatbikata başladı - Son Dakika
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Endonezya ve Avustralya orduları Banyuwangi'de 8 günlük ortak tatbikata başladı

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Endonezya ve Avustralya, Doğu Cava'nın Banyuwangi bölgesinde 12-20 Ekim'de icra edilen 8 günlük Keris Woomera 2026 tatbikatına başladı. Tatbikata TNI'den 1235, ADF'den 1000 personel katılıyor; program amfibi çıkarma ve canlı atış tatbikatlarını içeriyor.

Endonezya ve Avustralya, iki yılda bir düzenledikleri 8 günlük ortak askeri tatbikata başladı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Banyuwangi bölgesinde "Keris Woomera 2026" tatbikatı düzenleniyor. 12-20 Ekim'de icra edilen tatbikata, Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetlerinden (TNI) 1235, Avustralya Savunma Kuvvetlerinden (ADF) 1000 personel katılıyor.

Tatbikat, Doğu Cava'da amfibi çıkarma, canlı atış tatbikatları ve iki ülkenin donanmaları arasında deniz operasyonlarının entegrasyonunu içeriyor.

Avustralya'nın Cakarta Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, ADF Müşterek Harekat Komutanı Koramiral Justin Jones, bu tatbikatla iki ülkenin "güven, saygı ve yakın işbirliği" temelindeki ortaklığını güçlendirmesinin hedeflendiğini belirtti.

Jones, Avustralya'nın "bu yıl yurt dışındaki en büyük askeri tatbikatı" olarak nitelediği programın güvenlik açısından somut faydalar sağlaması, askeri güç konuşlandırma kapasitesini geliştirmesi ve caydırıcılığı güçlendirmesinin beklendiğini ifade etti.

Hint-Pasifik'te kıyı komşusu Avustralya ve Endonezya, işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Ağustos 2024'te "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalamıştı.

Anlaşmanın ardından ilki Kasım 2024'te düzenlenen "Keris Woomera" tatbikatının iki yılda bir yapılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA
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