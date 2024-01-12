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Endonezya ve Vietnam, Güney Çin Denizi'nde işbirliği yapacak - Son Dakika
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Endonezya ve Vietnam, Güney Çin Denizi'nde işbirliği yapacak

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong ile Güney Çin Denizi'nde deniz güvenliği, ikili işbirliği ve çevre sorunlarını görüştü. İki lider, enerji dönüşümü ve dijital ekonomi konularında işbirliği yapma kararı aldı. Ayrıca, balıkçılık ve bilgi teknolojisi alanlarında işbirliğini artırmak için belgeler imzalandı. Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarına neden olan bir bölge olarak biliniyor.

Endonezya ve Vietnam, Güney Çin Denizi\'nde işbirliği yapacak
12.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 15:49
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Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong ile tartışmalı Güney Çin Denizi'nde deniz güvenliği, ikili işbirliği ve çevre sorunlarını istişare etti.

Cumhurbaşkanı Widodo, Hanoi ile Cakarta arasındaki güvenlik ve ekonomik bağları Devlet Başkanı Thuong ile görüşmek üzere Vietnam'ın başkenti Hanoi'yi ziyaret etti.

Widodo ile görüşmenin ardından bildiri yayımlayan Thuong, Güney Çin Denizi'nde istikrar ihtiyacını vurguladı.

Ziyarette Vietnamlı mevkidaşıyla Güney Çin Denizi'nde deniz güvenliği, ikili işbirliği ve çevre sorunlarını istişare eden Widodo ise "Halkımızın ve bölgenin refahı için enerji dönüşümü ve dijital ekonomi konusunda işbirliği yapmaya karar verdik." dedi.

İki ülkenin heyetleri ayrıca balıkçılık alanlarında daha yakın işbirliğine ilişkin bir belge ile bilgi teknolojisi ve iletişim alanlarında mutabakat zaptı imzaladı.

Şubat ayındaki seçimler öncesinde görevde ikinci ve son dönemini geçiren Widodo, Filipinler'in ardından Hanoi'ye ziyaret etti. Cumhurbaşkanının Brunei'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, sığlık, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD'de de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA
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