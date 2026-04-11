Bakan Bayraktar: \'Bu Sene Sonunda İlk Elektriği Akkuyu\'dan Üreteceğiz\'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen Türkiye'nin Enerji Vizyonu İstişare Toplantısı'nda konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin enerjide iki temel açmazı olduğunu belirtti: artan enerji talebi ve dışa bağımlılık. Kayseri örneğini vererek, 2002'den bu yana abone sayısının iki katına, tüketimin ise beş katına çıktığını, bunun ekonomik büyümeyi yansıttığını söyledi. İkinci açmaz olan dışa bağımlılığı azaltmak için milli enerji politikasına vurgu yaptı.

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde son aşamaya gelindiğini ve bu yıl sonunda ilk elektriğin üretileceğini açıkladı. Türkiye'nin enerjisinin üçte ikisini ithal ettiğini, 2022'de 96,5 milyar dolar ödediğini hatırlattı. Yenilenebilir enerjide büyük potansiyel olduğunu, son 15 yılda güneş ve rüzgarda 40 bin megavata ulaşıldığını belirtti. Ayrıca, petrol ve doğalgaz üretimini artıracaklarını, nükleer enerjinin ikinci çağında küçük modüler reaktörlerle teknolojiye sahip olmayı hedeflediklerini ifade etti.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, bakanlığın çalışmalarını övdü ve 2026'nın yenilenebilir enerjide rekor yılı olacağını söyledi. Kayseri'nin üretim merkezi olduğunu, enerjinin sürdürülebilir ve makul maliyetlerle sağlanması gerektiğini vurguladı. Depolama çözümlerinin zorunluluk olduğunu, KOBİ'ler için özel teşvikler talep etti. Maden çeşitliliğine değinerek, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesini istedi. Kayseri'nin milli enerji politikasına destek verdiğini, 80 milyar dolarlık yatırım hedefinde rol alacaklarını belirtti. Toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi.