Elektrik Piyasalarında Dönüşüm Zirvesi: Depolama ve Esneklik Öne Çıktı

07.04.2026 07:29
Ankara'da düzenlenen Elektrik Piyasalarında Dönüşüm Zirvesi'nde, Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümü ve enerji depolama sistemlerinin önemi vurgulandı. ATO Başkanı Gürsel Baran, yenilenebilir enerji kaynaklarının 2025 itibarıyla kurulu güç içindeki payının %60'ı aşacağını belirtti.

Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde, Global Enerji Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen Elektrik Piyasalarında Dönüşüm Zirvesi; Enerji Depolama Sistemleri Derneği, Enerji Ticareti Derneği, Elektrik Üreticileri Derneği ve Enerjide Dijitalleşme Derneği’nin paydaşlığında yapıldı. Zirvede, enerji piyasalarında depolama ve toplayıcılık mekanizmalarının merkeze yerleştiği, esneklik ve veri odaklı yeni yapının hızla şekillendiği vurgulandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümünde önemli bir aktör olduğunu belirterek, 2025 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu güç içindeki payının yüzde 60'ı aşmasının somut bir gösterge olduğunu ifade etti. Bu sürecin dijitalleşme, akıllı şebekeler ve yeni piyasa mekanizmalarıyla birlikte elektrik piyasalarında köklü bir değişim getirdiğini ekledi.

Liderler Oturumu'nda, depolama projelerindeki izin süreçlerinin son aşamaya geldiği ve 2026'nın ikinci yarısıyla birlikte sektörde hızlanma beklendiği belirtildi. Yıl sonuna doğru toplam kapasitenin 1,5 GW seviyesine yaklaşacağı öngörülürken, maliyet artışları ve tedarik zinciri aksaklıkları gibi zorluklara rağmen sektörün adapte olabilen yapısına dikkat çekildi.

Enerji Depolama Tesislerinin Piyasa Katılımı oturumunda, depolama ve batarya teknolojilerinin artık sektör tartışmalarının merkezinde olduğu vurgulandı. Artan yenilenebilir enerji kapasitesi ve talep tarafındaki dönüşümün bu alanları kritik hale getirdiği, önümüzdeki dönemde tartışmaların daha veriye dayalı ve uygulama odaklı ilerleyeceği ifade edildi.

Regülasyon ve Dijitalleşme Perspektifinden Toplayıcılık ve Esneklik Piyasalarının Gelişimi oturumunda, piyasa tasarımı ve dijital altyapıların rolü öne çıktı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artmasıyla sistem işletmesinin daha dinamik hale geldiği, toplayıcılık ve esneklik piyasalarının bu dönüşümün merkezinde yer aldığı belirtildi.

Değişen piyasa dinamikleri, finansmana erişim ve teknolojik dönüşüm, kamu-özel sektör-teknoloji geliştiricileri arasında daha güçlü iş birliklerini zorunlu kılıyor. Katılımcılar, depolama ve toplayıcılık mekanizmalarının yalnızca teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda yeni gelir ve yatırım modellerini tetikleyen stratejik bir alan haline geldiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
