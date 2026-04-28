Enerjide Dev Yatırım Dönemi Başlıyor: EPDK Başkanı Yılmaz’dan Yeni Yol Haritası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enerjide Dev Yatırım Dönemi Başlıyor: EPDK Başkanı Yılmaz’dan Yeni Yol Haritası

28.04.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji sektöründe yeni dönemin yol haritasını paylaştı. Elektrik dağıtımında yatırımlar 1,5 kat artırılırken, petrol piyasası 66 milyar dolara ulaştı. Depolamalı kapasite tahsisleri ve hedefli sübvansiyon politikası dikkat çekti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji sektöründe yeni dönemin yol haritasını paylaştı. Elektrik dağıtımında 2026-2030 döneminde yatırımlar reel olarak 1,5 kat artırıldı, planlı bakım bütçesi 189 milyar liraya yükseltildi. Petrol piyasası 66 milyar dolara, doğal gaz piyasası 30 milyar dolara ulaştı. LPG'de Türkiye dünyanın en büyük pazarlarından biri oldu.

Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldı. Yılmaz, artışın dağıtım şebekesinin sürdürülebilirliği için olduğunu, maliyetlerin birebir yansıtılmadığını belirtti. Sübvansiyonların hedefli sosyal politikaya dönüştüğünü, doğal gazda kademeli yapıya geçildiğini ifade etti.

33 bin megavat depolamalı kapasite tahsisi yapıldı, 2 bin 100 megavat yatırıma başladı. Toplam yatırım büyüklüğü 37 milyar doları aşıyor. Projeler tamamlandığında 10 yılda 52 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilebileceği öngörülüyor. Zamanlamada geri kalan projelerde iptaller yapıldı.

Yerli ham petrol üretimi 2025'te yüzde 26 artışla 47,9 milyon varile ulaşacak. Ulusal stokların 11,6 milyon varillik kısmı kullanıma açıldı. Akaryakıt piyasasında kalite standartları korunuyor, promosyon düzenlemeleriyle fiyat şeffaflığı hedefleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mustafa Yılmaz, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerjide Dev Yatırım Dönemi Başlıyor: EPDK Başkanı Yılmaz’dan Yeni Yol Haritası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

13:05
Fenerbahçe 6-7 Haziran’da seçime gidiyor
Fenerbahçe 6-7 Haziran'da seçime gidiyor
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:13:15. #7.12#
SON DAKİKA: Enerjide Dev Yatırım Dönemi Başlıyor: EPDK Başkanı Yılmaz’dan Yeni Yol Haritası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.