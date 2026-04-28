Enerjide Dev Yatırım Dönemi Başlıyor: EPDK Başkanı Yılmaz’dan Yeni Yol Haritası

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji sektöründe yeni dönemin yol haritasını paylaştı. Elektrik dağıtımında 2026-2030 döneminde yatırımlar reel olarak 1,5 kat artırıldı, planlı bakım bütçesi 189 milyar liraya yükseltildi. Petrol piyasası 66 milyar dolara, doğal gaz piyasası 30 milyar dolara ulaştı. LPG'de Türkiye dünyanın en büyük pazarlarından biri oldu.

Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldı. Yılmaz, artışın dağıtım şebekesinin sürdürülebilirliği için olduğunu, maliyetlerin birebir yansıtılmadığını belirtti. Sübvansiyonların hedefli sosyal politikaya dönüştüğünü, doğal gazda kademeli yapıya geçildiğini ifade etti.

33 bin megavat depolamalı kapasite tahsisi yapıldı, 2 bin 100 megavat yatırıma başladı. Toplam yatırım büyüklüğü 37 milyar doları aşıyor. Projeler tamamlandığında 10 yılda 52 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilebileceği öngörülüyor. Zamanlamada geri kalan projelerde iptaller yapıldı.

Yerli ham petrol üretimi 2025'te yüzde 26 artışla 47,9 milyon varile ulaşacak. Ulusal stokların 11,6 milyon varillik kısmı kullanıma açıldı. Akaryakıt piyasasında kalite standartları korunuyor, promosyon düzenlemeleriyle fiyat şeffaflığı hedefleniyor.