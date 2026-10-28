Enerjim Sensin finalinde 2 milyon TL'lik birincilik ödülü PulseSystech'e gitti - Son Dakika
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Enerjim Sensin finalinde 2 milyon TL'lik birincilik ödülü PulseSystech'e gitti

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Enerjim Sensin finalinde 2 milyon TL\'lik birincilik ödülü PulseSystech\'e gitti
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EPDK desteği ve ELDER koordinatörlüğünde Ankara'da yapılan Enerjim Sensin Hızlandırma Programı finalinde birincilik ödülünü 2 milyon TL ile PulseSystech aldı. At-Ak 1 milyon 250 bin TL, VoltGuard ise 750 bin TL nakit ödül kazandı.

(ANKARA) - Elektrik Dağıtım Sektöründe I. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimci Günleri kapsamında Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'nın final etkinliği gerçekleştirildi. Finalde birincilik ödülünü kazanan PulseSystech 2 milyon TL, ikinci olan At-Ak 1 milyon 250 bin TL, üçüncülüğü elde eden VoltGuard ise 750 bin TL nakit ödülün sahibi oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) desteği ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) koordinatörlüğünde, İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde düzenlenen Elektrik Dağıtım Sektöründe I. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimci Günleri kapsamında düzenlenen Enerjim Sensin Hızlandırma Programı Final Sahnesi, bir otelde gerçekleştirildi.

Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'nın 2026 sahnesi için 218 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan seçilen 42 girişim, 8 modülden oluşan kapsamlı girişimcilik eğitimlerinden faydalandı ve 42'si enerji sektörü temsilcileriyle olmak üzere toplamda 228 mentorluk görüşmesi gerçekleştirdi. Ayrıca, EPDK Enerji Uzmanı Merve Bildirici tarafından gerçekleştirilen "EDAŞ Faaliyet Alanları ve EPDK Ar-Ge Projesi Süreçleri Bilgilendirmesi" toplantısına katılarak dağıtım şirketlerinin faaliyet alanları, Ar-Ge süreçleri ve sektördeki güncel ihtiyaçlar hakkında bilgi edindi.

Seçilen 35 girişim EPDK, ELDER ve elektrik dağıtım şirketlerinden oluşan Enerjim Sensin Ön Değerlendirme Jürisi'ne sunumlarını gerçekleştirdi. Jüri değerIendirmesinin sonunda ise seçilen 20 girişim Enerjim Sensin Hzılandırma Programı Demo Günü'nde sahneye çıkmaya ve projelerini tanıtmaya hak kazandı.

2019 yılından bu güne kadar Enerjim Sensin Hızlandırma Programına 981 başvuru alındı. Bunların arasından 280 girişim desteklendi. Desteklenen bu girişimler toplamda bin 400'ün üzerinde istihdam oluşturdu, 40 tanesi ise globale açıldı. Firmaların toplam ciroları 155 milyon dolar, yatırımları ise 25 milyon dolara ulaştı. Bu yıl için de Enerjim Sensin Hızlandırma Programı ve Big Bang Challenge Enerji Dikeyi Sahnesi'nde, enerji sektörüne yönelik teknoloji geliştiren girişimler, toplam 8 milyon TL nakit ödülün sahibi olacak.

Enerjim Sensin Hızlandırma Programı Final Sahnesi açılış konuşmalarını, ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Atilla Dikbaş ve EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Ar-Ge ve Dijital Dönüşüm Grup Başkanı Serkan Doğan tarafından gerçekleştirdi.

"Elektrikleşme vizyonu, aynı zamanda ülkemizin 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek COP31 gündemine taşıdığı, 2035 yılı nihai enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 35'e çıkarılması hedefiyle birleştirildiğinde ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor" diyen Fakir Hüseyin Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim 2035 yılı için belirlediğimiz nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefine ulaşmamız, her yıl yüzde 8'in üzerinde elektrik talebi artışı sağlamamız demek. Bu durum, dağıtım sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor ve oluşturmaya da devam edecek. Bir başka ifadeyle, dünün güneşiyle bugünün çamaşırlarını kurutamayız. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. O yeni şeyler söylemenin de adı araştırma, geliştirme, inovasyon ve girişimciliktir. Bugün de bu amaçla buradayız. Yine iki gün önce bu sahnede Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanımız, akıllı sayaç dönüşümüne ilişkin hedefleri bir kez daha teyit etti ve bu anlamda dağıtım sektörümüze akıllı sayaç dönüşümü konusunda bir motivasyon sağladı. Bu süreçte araştırma geliştirmenin önemini de vurguladı. Aslında ortada bir vizyon var. O vizyonu gerçekleştirmeye yönelik araçlara da ihtiyaç vardı. O araçlardan birisi, 2035 yılına kadar dağıtım şebekesine yapılacak 50 milyar dolarlık yatırımsa diğer araç da araştırma, geliştirme ve yenilikçiliğin desteklenmesine ilişkin vizyondu. Bugün de bu amaçla buradayız.

Meşakkatli bir süreç olduğunu, bu meşakkatli süreç içerisinde çeşitli aşamalardan geçerek bugün bu final sahnesine çıkmaya hak kazanan girişimcilerimizin aslında birçok aşamayı ve birçok engeli aştıklarını belirtmek isterim. Bu aşamadan itibaren de ister bu programın sonucunda bir ödül alsınlar isterse almasınlar, başarılı olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Nihayetinde bu bir yarışma ve bu yarışmada da bir sıralama yapılacak. Birinci, ikinci ve üçüncü şeklinde bir sıralama yapılacak. Ama canıgönülden inanıyorum ki 20 girişimin 20'si de bence başarılıdır. Ortaya koymuş oldukları performans da şimdiden oldukça tatminkar bir düzeydedir. Finalistlerimizin bugüne kadar oluşturduğu istihdam 50'yi geçmiş durumda. Startup girişimleri açısından hiç fena değil. Toplam ciroları 1,4 milyon dolara ulaşmış ve yaklaşık 225 bin dolarlık yatırım almışlar. Daha büyükleri olsun, daha iyileri olsun ve küresel pazarlarda, Cumhuriyet Bayramı'mızın da anlamına uygun olarak, bize ait daha fazla şirketimiz ve ürünümüz olsun."

"İSTANBUL'DA 4 MİLYON LİRALIK BİR ÖDÜL VERECEĞİZ"

Serkan Doğan da finale kalan 20 girişimciye seslenerek, şöyle konuştu:

"Bugün burada 4 milyon liralık bir ödül vereceğiz. Akabinde İstanbul'da 4 milyon liralık bir ödül vereceğiz. Buradaki ödül miktarı belki çok büyük olmayabilir ancak sizin için en önemli şey, elektrik dağıtım sektörüne girecek bir bilet kazanıyor olmanız. Bu vesileyle sizler, bu bileti aldıktan sonra EPDK'nın kapısını elektrik dağıtım şirketleri aracılığıyla çalabileceksiniz. Projeniz kabul edildikten sonra sektörümüzün içerisinde yer edinebileceğinize, çok güzel Ar-Ge projelerinin yaygınlaştırılabilir ürünlere dönüştürüleceği nihai sonuçlara ulaşabileceğinize inanıyorum. Bu vesileyle bugün yarışacak tüm girişimci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Üretecekleri ve geliştirdikleri ürünlerin sektörümüze somut faydalar sağlamasını temenni ediyorum. Yeni iş birliklerinin oluşmasının önünü açılacağına inanıyorum. Bu vesileyle hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ PULSESYSTECH PROJESİ KAZANDI

Program, girişimcilerin projelerini jüriye sunmalarıyla devam etti. Elektrik Dağıtım Sektöründe I. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimci Günleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde, finale kalan girişimler arasından dereceye giren ilk üç proje belirlendi. ELDER Özel Ödülü kapsamında başarılı girişimlere toplam 4 milyon TL nakit ödül verildi.

Birincilik ödülünü kazanan PulseSystech 2 milyon TL, ikincilik ödülüne layık görülen At-Ak 1 milyon 250 bin TL, üçüncülüğü elde eden VoltGuard ise 750 bin TL ödül aldı.

Dereceye giren girişimlerin geliştirdiği projeler ise enerji dağıtımında yapay zeka, atıkların ileri teknoloji ürünlerine dönüştürülmesi ve saha güvenliğinin artırılması alanlarında öne çıktı.

PulseSystech, geliştirdiği PVX platformuyla enerji dağıtım şebekelerinin denetimini yapay zeka destekli teknolojilerle dönüştürmeyi hedefliyor. Saha araçları ve drone sistemlerinden elde edilen görüntüleri gerçek zamanlı analiz eden platform, direk, trafo, iletken ve diğer şebeke bileşenlerindeki riskleri otomatik olarak tespit edebiliyor.

AT-AK, karbon içerikli atıkları ileri karbon malzemelerine dönüştürerek enerji depolama ve akıllı şebeke teknolojilerine yönelik çözümler geliştiriyor. Girişim; süperkapasitör elektrotları, trafo yağı rejenerasyonu ve enerji sektöründeki atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarıyla döngüsel ekonomi yaklaşımını enerji teknolojileriyle bir araya getiriyor.

VoltGuard ise elektrik dağıtım sahalarında çalışan ekiplerin iş güvenliğini artırmaya yönelik bir nesnelerin interneti (IoT) çözümü sunuyor. Temas gerektirmeden gerilimi algılayabilen akıllı cihaz, beklenmedik enerji varlığında sesli ve görsel uyarı vererek aynı bilgiyi kontrol merkezine ve SCADA sistemlerine iletiyor. Projeyle saha güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA
Enerji Piyasası Düzenleme KurumuTeknolojiEkonomiAnkaraGüncelSon Dakika

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