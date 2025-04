Enerjisa Üretim, Great Place to Work Sertifikası Aldı

ENERJİSA Üretim, çalışanlarına sunduğu ilham veren iş yeri kültürüyle Great Place to Work® sertifikasını almaya hak kazandığını duyurdu. Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, "Great Place to Work® sertifikasını üst üste alıyor olmak, bizim için sadece gurur verici bir sonuç değil, aynı zamanda insan odağımızın ve kurum kültürümüze yaptığımız sürekli yatırımın uluslararası ölçekte onaylanması anlamına geliyor. Her bir ekip arkadaşımızın kendini değerli, güvende ve gelişime açık hissettiği bir iş ortamı yaratmayı önceliğimiz olarak görüyoruz" dedi.

Enerjisa Üretim, Great Place to Work (GPTW) sertifikasını bu yıl da almaya hak kazandığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Enerjisa Üretim, yeteneklerin keşfedildiği, potansiyelin güce dönüştüğü bir çalışma ortamı sunarak bireysel gelişimi kurumsal başarıya taşıyor. Sadece enerji üretmiyor; aynı zamanda çalışanlarının gelişimini destekleyerek geleceğe yatırım yapıyor. Bu anlayışla, GPTW tarafından açıklanan prestijli listede yeniden yer alarak güvene dayalı kurum kültürünü ve insan odaklı yaklaşımını bir kez daha tescilledi" denildi.

Açıklamanın devamında, "Enerjisa Üretim, iş yeri mutluluğunu ve ekip bağlılığını kalıcı kılmak için yalnızca bir kurum kültürü değil, güvenin, şeffaf iletişimin ve kapsayıcılığın temelleri üzerine inşa edilmiş bütünsel bir yaşam alanı oluşturuyor. Her çalışanın sesinin duyulduğu, gelişimin desteklendiği bu ortamda aidiyet duygusu her geçen gün daha da güçleniyor. Araştırma sonuçları, bu güçlü yapının kalbinde insana, doğaya ve bütünün iyiliğine duyulan derin saygının yer aldığını ortaya koyuyor. Bu değerleri tüm kazançların önünde tutuyor; birlikte büyümeyi, başarıyı ve hayatı paylaşmayı temel bir ilke olarak benimsiyor. Uluslararası çapta geçerliliği olan GPTW değerlendirme sürecinde çalışan deneyimi, liderlik anlayışı ve kurum kültürüne dair algılar derinlemesine analiz edildi. Enerjisa Üretim, insan odaklı yaklaşımıyla yalnızca çalışana değer vermekle kalmıyor; onun potansiyelini açığa çıkaracak tüm kaynak, olanak ve fırsatları sunarak, kurumu ve bireyi birlikte ileri taşıyan sorumlu ve duyarlı bir yolculuk sunuyor. Birlikte büyüyen, birlikte başaran bir ekip kültürünün karşılığı, bir kez daha uluslararası alanda tescillendi" ifadelerine yer verildi.

'KURUM KÜLTÜRÜMÜZ ULUSLARARASI ÖLÇEKTE ONAYLANDI'

Şeffaf, katılımcı bir kurum kültürü inşa etmeye ve gelişimi destekleyen uygulamalar geliştirmeye büyük önem verdiklerini söyleyen Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, şunları söyledi:

"Great Place to Work® sertifikasını üst üste alıyor olmak, bizim için sadece gurur verici bir sonuç değil, aynı zamanda insan odağımızın ve kurum kültürümüze yaptığımız sürekli yatırımın uluslararası ölçekte onaylanması anlamına geliyor. Biz Enerjisa Üretim olarak, 'insan'ı tüm süreçlerimizin merkezine koyan bir anlayışla hareket ediyor; her bir ekip arkadaşımızın kendini değerli, güvende ve gelişime açık hissettiği bir iş ortamı yaratmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Enerjisa Üretim'in her bir üyesinin potansiyeline duyduğumuz inançla; yeteneklerini sergileyebilecekleri, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri ve gelişim yolculuklarında desteklendiği bir çalışma ortamı kurmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bin 400 kişiye yakın büyük bir ekip olarak, yalnızca enerji üretmiyoruz; 'Bizimle Değişir' diyerek, geleceğin enerjisini şekillendirecek insanların gücüne, potansiyeline ve birlikte değer yaratma kapasitemize yatırım yapıyoruz. Bugünü dönüştürürken, yarının dünyasına ilham olmayı hedefliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki sürdürülebilir başarı, yalnızca operasyonel mükemmellikle değil, aynı zamanda birlikte öğrenen, birlikte büyüyen ve birlikte başaran bir ekip kültürüyle mümkündür. Bu prestijli sertifikasyon, sadece bugünün iş yeri ihtiyaçlarına değil, geleceğin çalışma modellerine de hazırlıklı olduğumuzun bir göstergesi. Kurum kültürümüze duyduğumuz güvenle, çalışan deneyimini sürekli iyileştirmeye ve ilham veren bir iş yeri olmaya devam edeceğiz."

Great Place To Work hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Great Place to Work® sertifikası, şirketlerin çalışanlarına sunduğu güven ortamını, güçlü liderlik anlayışını ve gelişimi teşvik eden kurum kültürünü küresel ölçekte tescilliyor. Küresel çapta kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en güvenilir sertifikasyon olma özelliğini taşıyan Great Place to Work, Türkiye'nin En İyi İşverenlerini güven, liderlik, değerler, potansiyel geliştirme ve inovasyon başlıklarında değerlendiriyor. Bu prestijli sertifikasyon, şirketlerin sadece iyi birer işveren olduğunu değil, aynı zamanda çalışan bağlılığına ve memnuniyetine verdiği önemi uluslararası standartlarda ortaya koymalarını sağlıyor."