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Enez'te Kaçak Yollarla Getirilen 124 Kuş Ele Geçirildi - Son Dakika
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Enez'te Kaçak Yollarla Getirilen 124 Kuş Ele Geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde bir kamyonette kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen aralarında papağan, keklik, bıldırcın ve güvercin türlerinin de bulunduğu 124 kuş ele geçirildi. Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu kamyonette yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'dan getirildiği değerlendirilen kuşlar ve bir miktar döviz ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, kuşlar Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Enez\'te Kaçak Yollarla Getirilen 124 Kuş Ele Geçirildi
16.01.2024 - 12:20,
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EDİRNE'nin Enez ilçesinde, bir kamyonette kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen aralarında papağan, keklik, bıldırcın ve güvercin türlerinin de bulunduğu 124 kuş ele geçirildi.

Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu kamyonette yaptığı aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'dan getirildiği değerlendirilen 5 makav cinsi papağan, 4 dağ bıldırcını, 13 tepeli orman kekliği, 102 Japon ve posta güvercini ile bir miktar döviz ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, kamyonet trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi. Kuşlar, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Enez'te Kaçak Yollarla Getirilen 124 Kuş Ele Geçirildi - Son Dakika
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