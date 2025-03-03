Enflasyon Düşüyor, Denetimler Sürüyor - Son Dakika
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Enflasyon Düşüyor, Denetimler Sürüyor

Ticaret Bakanı Bolat, enflasyonun düşüşte olduğunu ve denetimlerin etkisini vurguladı.

03.03.2025 14:46
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(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İç ticarette hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 21 aydır aralıksız yapılan denetimler ve haksız ticari uygulamalar ve fahiş fiyatlarla mücadele etkisini göstermektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açıklanan 2025 yılı şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bolat, şunları kaydetti:

"Enflasyon düşmeye, yatırım, üretim ve istihdam artmaya devam ediyor. 2025 yılı şubat ayında aylık enflasyon yüzde 2,27 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Böylelikle tepe noktası 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 9 ayda 36,4 puan düşmüştür. Ticaret Bakanlığı olarak aldığımız tedbirlerin ve sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek, son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11 olmuştur.

İç ticarette hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 21 aydır aralıksız yapılan denetimler ve haksız ticari uygulamalar ve fahiş fiyatlarla mücadele etkisini göstermektedir. Ekonomik temellerle açıklanmayacak bir şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir. Alınan tedbirler, Ramazan ayında ılımlı fiyat seyrini sağlamıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendiriyor ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz."

"TÜFE enflasyonundaki düşüş eğilimi sürmektedir"

Uygulanmakta olan programın meyvelerini verdiğini, bu kapsamda dezenflasyon sürecine ve dünya ekonomisindeki zorlu koşullara rağmen Türkiye ekonomisinin dengeli şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Bolat, "2024 yılının son çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 3,0 oranında büyüyerek 18 çeyrektir kesintisiz büyüme süreci devam etmiştir. Mal ve hizmet ihracatındaki artışlar ile ithalattaki düşüş neticesinde cari işlemler açığı 2024 yılında 30 milyar dolar düşüşle 10 milyar dolara gerilemiştir. Programın en önemli amacı olan enflasyon ile mücadele ise kararlılıkla devam etmekte ve TÜFE enflasyonundaki düşüş eğilimi sürmektedir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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