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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı belli oldu - Son Dakika
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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı belli oldu

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin 2024'te alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre SSK ve BağKur emeklileri yüzde 37.5, memur ve memur emeklileri ise yüzde 49.25 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemesiyle bu oranları artırabilir.

03.01.2024 - 10:05,  Güncelleme: 10:35
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklini zam oranını belirleyecek olan 2023'ün son enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda ise yüzde 64.77 oldu. Böylece SSK ve BağKur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.5, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 49.25 oldu.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ ZAMMI

Enflasyon 2023 yılını yüzde 64.77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37.5 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37.5'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemesiyle bu oranları yukarı çekebilir. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı belli oldu
YORUMLAR (25)
  • Özcan Kuvan: Memurla SGK BAĞKUR emeklisi arasındaki bu ayrım neden? SGK BAĞKUR emeklisi insan değilmi ? Yanıtla 545 65
  • salihb: Çok oldu bu zam. birazını geri alın. Yanıtla 347 30
  • Ramzan Güler: Emekliler yine hüsrana ugradi Yanıtla 321 28
  • tolga soyadsız: Nasıl yani bi emekli 10.300 lira mi oldu şimdi??? Aklım almıyor Yanıtla 287 24
  • Selçuk Durgel: bu enflasyon memura ayrı emekliye ayrımı sonunda enflasyonuda ayırdınız aferin size Yanıtla 188 25
  • mustafa ekici: Ayrımcılık dizboyu. Yanıtla 193 19
  • Serkan Basar: HAYDİ HAYIRLI SÜRÜNMELER :) Yanıtla 166 16
  • suna genç: Kök maaşı şu an 6000 civarı olan var. bu zam normalde kök maaşa uygulanırsa 8250 tl olur. Adına da en düşük 10.000 der çıkarlar. 148 13
  • Murat Çıtak: Şu disslike atanlar neyin kafasını yaşıyor, tuzunuz mu kuru ? 43 17
  • irfan Demir: Özcan bey haklısınız. 11 6
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Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı belli oldu - Son Dakika


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