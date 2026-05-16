Enflasyon Tahmini Yüzde 26'ya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enflasyon Tahmini Yüzde 26'ya Yükseldi

16.05.2026 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16'dan 26'ya çıkardı. Vatandaşlar geçim zorluğu çekiyor.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16'dan 26'ya çıkardı. Ekonomik krizin etkisi altında ezilen milyonlarca vatandaş için bu sürpriz değil. Bağcılar pazarında ANKA'ya içini döken ve Rizeli olduğunu belirten bir kadın "Enflasyon bir iniyor bir yükseliyor belli olmuyor ki. Ben onlardan fazla anlamam, benim anladığım şey 1,5 sene öncesine şu arabam doluyordu, 50 liraya doluyordu; şimdi bin liraya çantayı yarı edemiyorum" diye yakındı. "Her şeye zam geldikten sonra bize fark versen ne olur?" diye soran vatandaş, "Corona'dan ölmedik ama bu sıkıntıdan öleceğiz. Durumu iyi olan o kadar daha yükseliyor, durumu kötü olan o kadar daha çöküyor. Hak etmedi bunu hiç kimse. Yeter artık; bir dur diyen yok. Her şeye lafı geçiyor, 'Dur' diyor ama buna 'Dur' diyemiyor; neden acaba?" sorusunu yöneltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporunu önceki gün açıkladı. Rapora göre, 2026 yılı enflasyon tahmini revize edilerek, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26'ya yükseltildi. ANKA, vatandaşlara görüşlerini İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Bağcılar'da, ucuzluğu ile bilinen pazarda sordu. Üniversitede okuyan 3 çocuğunun olduğunu belirten bir vatandaş daha uygun fiyatlı olması nedeniyle pazar alışverişi için Mahmutbey'den geldiğini belirterek, enflasyon beklentilerinin tutmamasının vatandaşa etkisini, "Görüyorsun en ucuz pazar neresiyse insanlar oraya gidiyor. Yazık günah, çoluk çocuğu perişan olan bir sürü aileler var" sözleriyle değerlendirdi.

"BUNU HAK ETMEDİK"

Memleketinin Rize olduğunu belirten bir vatandaş şu sözlerle içinde bulunduğu durumu anlattı ve eleştiriler yöneltti:

"Enflasyon bir iniyor bir yükseliyor belli olmuyor ki. Ben onlardan fazla anlamam, benim anladığım şey 1,5 sene öncesine şu arabam doluyordu, 50 liraya doluyordu; şimdi bin liraya çantayı yarı edemiyorum. Bu hayat mı ya, valla bu hayat değil yani. Hiçbir zaman bunu hak etmedik. Bu kadar pahalılık olur mu? Veriyor bize kaşıkla, alıyorlar kazanla. Her şeye zam geldikten sonra bize fark versen ne olur? Corona'dan ölmedik ama bu sıkıntıdan öleceğiz. Durumu iyi olan o kadar daha yükseliyor, durumu kötü olan o kadar daha çöküyor. Hak etmedi bunu hiç kimse. Yeter artık; bir dur diyen yok. Her şeye lafı geçiyor, 'Dur' diyor ama buna 'Dur' diyemiyor; neden acaba? ...Demesi gerekiyor... Yeter artık. Bu TC'mize yakışmıyor"

Diğer vatandaşların görüşleri ise şöyle:

"Geçinemiyoruz; eskiden daha rahattı. Şimdi zorlanıyoruz. Bak bu saatte çıkıyoruz, öğlen  saati çıkıp taze sebze almak varken  bu saatte niye çıkıyoruz seçilmişi almaya. Bu saatte öğlene göre daha uygun oluyor öğlen saatine göre."

"Fiyatlar pahalı. Zor geçiniyoruz, tek maaşla. Bir avantajımız evimiz kendimizin. Bir daha oy yok"

"YAZIK GÜNAH, ÇOLUĞU ÇOCUĞU PERİŞAN OLAN BİR SÜRÜ AİLE VAR"

"Tabii ki (bütçemizi ) zorluyor bu fiyatlar. 3 tane üniversite öğrencim var. İnanılmaz zorluyor... Biz Mahmutbey'de oturuyoruz, bu pazarın fiyatları Mahmutbey'e göre daha güzel... Görüyorsun en ucuz pazar neresiyse insanlar oraya gidiyor. Yazık günah, çoluk çocuğu perişan olan bir sürü aile var. Ben harçlık veriyorum öbürü veremiyor mesela. Benim koyduğum beslenmeyle onun koyduğu beslenme arasında bir sürü fark var. Ne oluyor bu sefer; bir sürü sorunlu çocuk ortada"

"Bu pazara ilk defa geliyorum, ama fiyatlar çok güzel. Ben alışveriş yapabiliyorum. Dar gelirliye tabi ki zor, özellikle de emeklilere. Allah yardımcıları olsun."

"ÜST MERCİLER ANLAMADIKTAN SONRA NE DESEN BOŞ"

"Şu anda Türkiye'nin durumu zaten belli. Üst merciler anlamadıktan sonra ne desen boşa dil döküyorsun."

"Fiyatlar çok pahalı; alınmıyor. Domates bir türlü düşmüyor"

"Kıt kanaat geçiniyoruz. Aman aman bir bolluk içinde yaşamıyoruz. Yettiğini alıyoruz, yetmediğini alamıyoruz."

"Biraz meyve aldık. Emekli ne alabilir ki? Eşim 66 yaşında; emekli ama hala adam çalışıyor. Genç çocuğum var üniversite bitirdi. Tereddütteyim, acaba iş bulabilecek mi bulamayacak mı? Bilemiyoruz yani."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enflasyon Tahmini Yüzde 26'ya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu
Bu kadarına da pes Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi
İçişleri Bakanlığı’ndan 12 ile uyarı Afetler peş peşe yaşanacak İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:48
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası Bir milli yıldız geliyor
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız geliyor
13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:20
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti İşte istemediği iki isim
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
11:50
Detayları Bakan Kurum açıkladı Binalarda yeni dönem başlıyor
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:11:01. #7.12#
SON DAKİKA: Enflasyon Tahmini Yüzde 26'ya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.