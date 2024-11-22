Engelleri Aşan Öğretmen: Feyyaz Gözaçık - Son Dakika
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Engelleri Aşan Öğretmen: Feyyaz Gözaçık

Engelleri Aşan Öğretmen: Feyyaz Gözaçık

Doğuştan engelli beden eğitimi öğretmeni Feyyaz Gözaçık, sporla ilham veriyor ve yeni nesil yetiştiriyor.

22.11.2024 13:18
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Kayseri'de doğuştan bir bacağı olmayan, Ampute Futbol Milli Takımı ile önemli başarılar kazanan beden eğitimi öğretmeni Feyyaz Gözaçık, "çocukluk duam" dediği öğretmenlik mesleğinde yeni nesiller yetiştiriyor.

Merkez Melikgazi ilçesindeki Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 36 yaşındaki Gözaçık, doğuştan sağ bacağı olmamasına rağmen futbol başta olmak üzere kayak, basketbol ve yüzme sporuyla ilgileniyor.

Spor hayatına küçük yaşlarda basketbolla başlayan, daha sonra futbola yönelen Gözaçık, bu branşta Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Ampute Futbol Milli Takımı'nın efsane kadrosunun önemli oyuncularından biri olmanın gururunu yaşadı.

Halen Şanlıurfa Depsaş Enerji Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın formasını giyen Gözaçık, 7'nci yılını doldurduğu öğretmenlikte öğrencilerine hem spor sevgisini aşılıyor hem de azmiyle ilham kaynağı oluyor.

Hikayesinin sporla başladığını ve devam ettiğini söyleyen Gözaçık, AA muhabirine, özellikle futbolun hayatında önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Ampute futbola 2008'de başladığını ve 17 yaşında milli takım kadrosuna girmeyi başardığını anlatan Gözaçık, "Milli takım forması altında genç yaşlardan itibaren birçok başarıya imza atan kadroda yer aldım. 2017'de Türkiye'nin organize ettiği Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olma mutluluğu yaşadım. 2018'de Meksika'da düzenlenen dünya kupasında ikinci olduk." dedi.

Gözaçık, yüzme ve kayak antrenörlüğü de yaptığını dile getirerek, "Doğuştan engelli olduğum için herhangi bir eksiklik hissetmiyorum. Okulda görevim öğretmenlik ama çocuklara farklı yönlerde de ilham olmaya çalışıyorum. Belki bugün değil ama yarın, kendine değil ama başkasına ilham olabiliriz düşüncesiyle görevimi devam ettiriyorum." diye konuştu.

"Öğretmenlik benim için çok değerli"

Sporcu olarak elde edilecek başarıların neredeyse hepsine ulaştığını vurgulayan Gözaçık, "Öğretmenliğin benim için farklı bir yeri var. Küçükken dua etmiştim 'ben öğretmen olmak istiyorum' diye. Çünkü öğretmenliği ve çocukları çok seviyordum." ifadelerini kullandı.

Gözaçık, branş fark etmeksizin öğretmenlerin kutsal bir görevi icra ettiğine inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Öğretmenlik benim için çok değerli bir görev. Sadece beden eğitimi ve spor eğitimi anlamında değil. Burada paylaşmayı, kaynaşmayı, sporun sosyal hayatta davranışa etkilerini anlatıyorum öğrencilerime. Okula protezle geliyorum. Bazı öğrenciler sonradan öğrendi, bazıları öğrenince şaşırıyor. Bazıları da milli takımda şampiyonluk yaşayıp burada olduğuma şaşırıyor. Yani tepkileri güzel. Genelde her gün benden imza almaya geliyorlar."

Kaynak: AA

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