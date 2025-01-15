(ANKARA) - Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için getirilen yeni düzenlemenin uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarılan düzenlemenin uygulama tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Son Dakika › Güncel › Engelli Araçları için ÖTV Düzenlemesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?