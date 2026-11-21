Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Suat Erdöl, engelli bireylerin yaşam mücadelesini ve toplumsal hayata katılımda karşılaştıkları sorunları konu alan 'Rotayı Yeniden Çizmek' adlı belgesel hazırladı. Hindistan'daki bir festivalde 'En İyi Belgesel' ödülüne layık görülen yapımla farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirten Erdöl, "Onların tek derdi var; hayatın içinde var olmak" dedi.

AÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Suat Erdöl, engelli bireylerin yaşam öykülerinden yola çıkarak 'Rotayı Yeniden Çizmek' adlı belgeseli hazırladı. Belgeselin ortaya çıkış sürecinde, yakın zamanda babasını kaybetmesinin ardından yaşadığı zor günlerin etkili olduğunu anlatan Erdöl, Kemer'de tanıdığı arkadaşının kendisine Figen Yıldırım'ın hikayesinden bahsettiğini söyledi. Yıldırım'ın yaşam öyküsünü dinlemek için kendisiyle görüştüğünü belirten Erdöl, geçmişte hostes olarak çalışan Yıldırım'ın, uçak kazasının ardından tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmeye başladığını ve 32 yıldır mücadelesine devam ettiğini kaydetti.

Aynı zamanda Türkiye Sakatlar Derneği Kemer Temsilciliği görevini yürüten Figen Yıldırım'ın hikayesinden etkilendiğini ifade eden Erdöl, bu tanışıklığın ardından Umut, Hüseyin ve Neziha isimli engelli bireylerle de bir araya gelerek belgesel çalışmalarına başladığını dile getirdi. Babasının vefatının ardından yaşadığı zor dönemde bu tanışıklıkların kendisine iyi geldiğini belirten Erdöl, "Çok yakın tarihte babamı kaybettim. Baya sıkıntılar yaşadım. Figen Hanım'la konuşunca çok etkilendim. Onun aracılığıyla başlayan bir hikaye süreci oldu. Gayet de iyi oldu, beni de toparladı. Sıkıntılı günlerimi geçirmemi sağladı" diye konuştu.

'ONLAR DA HAYATIN MERKEZİNDE OLMAK İSTİYOR'

Belgeselin adının Figen Yıldırım tarafından önerildiğini belirten Erdöl, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları fiziksel ve toplumsal engellere dikkat çekti. Kentlerin ve ortak yaşam alanlarının engelli bireyler düşünülerek tasarlanmadığını ifade eden Erdöl, yollar, kaldırımlar, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri ve çalışma alanlarında erişilebilirlik sorunlarının sürdüğünü kaydetti. Engelli bireylerin ailelerinin de önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Erdöl, özellikle bakım konusunda ailelerin yaşadığı maddi ve sosyal zorluklara dikkat çekti. Engelli bireylerin yalnızca fiziksel engellerle mücadele etmediğini belirten Erdöl, "Aslında tek dertleri var, hayatın içinde var olmak istiyorlar. Nasıl siz şu an bana mikrofon tutuyorsunuz, o da mikrofon tutmak istiyor. Ya da kamera şu an nasıl beni çekiyor, onlar da bu kameranın arkasında durmak istiyor. Hayatın içinde, hayatın merkezinde olmak istiyorlar" diye konuştu.

'SADECE GÜNÜ KURTARIYORUZ'

Engelli bireylere yönelik çalışmaların yalnızca belirli günlerde düzenlenen etkinliklerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Erdöl, kalıcı çözümler için uzun soluklu toplumsal hassasiyete ihtiyaç olduğunu söyledi. Erdöl, "Sadece Dünya Engelliler Günü'nde, Sakatlar Günü'nde yapılan birtakım şeylerle günü kurtarıyoruz, onların geleceğini kurtarmıyoruz. Bu, uzun soluklu bir iş ve uzun soluklu bir hassasiyet gerektiriyor" dedi. Belgeselde yer alan kişilerin farklı alanlarda üretmeye ve toplumsal yaşamın içinde yer almaya devam ettiğini anlatan Erdöl, bu kişilerin bir şekilde hayata tutunmayı başardığını belirtti. Erdöl, aynı imkanlara sahip olamayan ve ailelerinin desteğiyle yaşamını sürdüren engelli bireylerin geleceğinin de düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

'YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRMELİYİZ'

Toplumun engelli bireylere acıma duygusuyla değil, birlikte yaşamın bir parçası olarak yaklaşması gerektiğini belirten Erdöl, vatandaşları sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalara katılmaya davet etti. Erdöl, "Bulunduğunuz semtte, mahallenizde mutlaka bir sivil toplum örgütü vardır. Oraya gidilmeli, engelli arkadaşlarımızla sohbet edilmeli, onların yalnız olmadığını hissettirmeliyiz. Çünkü onlar hakikaten çok yalnız kalıyor. Toplumun biraz da acımasızlığı, insanları dışlama gibi bir durum söz konusu" diye konuştu. Toplu taşıma ve kent yaşamında erişilebilirliğin önemine değinen Erdöl, herkesin bir gün engelli olabileceğini hatırlatarak empati çağrısında bulundu. Erdöl, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Şu an buradayız, yaşıyoruz ama kapıdan dışarı çıkarken başımızı çarpsak ve beyne bir pıhtı gitse biz de tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyabiliriz. Olaylara biraz da böyle bakmak lazım" dedi.

HİNDİSTAN'DAN 'EN İYİ BELGESEL' ÖDÜLÜ

Belgeselin ilk gösteriminin 20 Ekim'de Kemer'de gerçekleştirildiğini belirten Erdöl, 5 Aralık'ta yeniden Kemer'de gösterim yapacaklarını, aralık ayı içerisinde Antalya'da da izleyiciyle buluşmayı planladıklarını söyledi. Belgeseli mümkün olduğunca farklı mekanlarda göstererek daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediğini aktaran Erdöl, yapımın FilmFreeway platformu üzerinden gönderildiği Hindistan'daki Thilsri Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandığını ifade etti.

YENİ BELGESELLER İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Gelecek dönemde kadınların ve yaşlıların yaşam öykülerini konu alan belgeseller hazırlamayı planladığını belirten Erdöl, projelerin hayata geçirilmesi için sponsorluk desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. 2017 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren 'Genç Notalar' ekibiyle üretmeye devam ettiklerini kaydeden Erdöl, Antalya'daki iş insanlarına destek çağrısında bulundu. Erdöl, "Küçük rakamlarla aslında film çekiyoruz. Film çekmek gerçekten çok zor. Kimi zaman imece usulüyle, kimi zaman yardımlaşmayla, kimi zaman da hiç ummadığınız bir destekle oluyor. Ama biz bunları yapacağız" diye konuştu.