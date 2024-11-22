Engelli Genç Efe Cuma\'nın İtfaiye Eri Olma Hayali Gerçek Oldu

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Engelli gencin itfaiye eri olma hayali gerçek oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan ve bilişsel gelişim geriliği olan 17 yaşındaki Efe Cuma Kamalı'nın bir günlüğüne itfaiye eri olmak hayali gerçek oldu. İtfaiye erleriyle bir gün vakit geçiren genç, hem ekipleri vakaya yönlendirdi hem de kendisi vakaya çıktı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan ve bilişsel gelişim geriliği olan 17 yaşındaki Efe Cuma Kamalı'nın bir günlüğüne itfaiye eri olmak hayali gerçek oldu. Bu konuda Gaziantep Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na başvuran gencin talebi olumlu karşılandı. İtfaiye eri üniforması giyerek itfaiye erleriyle bir gün geçiren engelli genç Efe Cuma, hem gelen çağrıları karşıladı hem ekipleri vakaya yönlendirdi hem de kendisi vakaya çıktı.

Efe Cuma, bir gün boyunca hayali olan itfaiye erliği yapmanın mutluluğunu yaşadı.