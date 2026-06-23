Engelli İstihdam Buluşması Esenyurt\'ta Gerçekleşti

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde düzenlenen engelli istihdam buluşmasında, yüzlerce vatandaş 30'dan fazla firma temsilcisiyle bir araya gelerek iş fırsatlarını değerlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ESBİM, İŞKUR işbirliğiyle engelli vatandaşların istihdama katılımını desteklemek amacıyla toplu iş görüşmesi düzenledi.

Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mülakata yüzlerce vatandaş katılırken, 30'u aşkın firmada iş arayanlarla birebir görüşme gerçekleştirdi.

Engelli bireylerin iş hayatına kazandırılmasını hedefleyen organizasyonda adaylar, firmaların insan kaynakları temsilcileriyle görüşerek özgeçmişlerini sundu ve açık pozisyonlar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESBİM sorumlusu Mirkan Kaya, benzeri mülakatların aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

Programa 30 firmayı davet ettiklerini, böylece yüzlerce vatandaşı işverenlerle bir araya getirdiklerini kaydeden Kaya, engelli vatandaşların istihdama katılımını artırmayı ve onlara uygun iş fırsatları sunarak çalışma hayatına kazandırılmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.