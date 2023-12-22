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Engelli Oğlunun Askerlikten Muaf Tutulması İçin Başvuruda Bulunan Baba, Talebini KDK Üzerinden Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Engelli Oğlunun Askerlikten Muaf Tutulması İçin Başvuruda Bulunan Baba, Talebini KDK Üzerinden Gerçekleştirdi

Avukat Saygın Çelebi, otistik engelli oğlunun askerlikten muaf tutulması için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. KDK'nın yaptığı görüşmeler sonucunda oğlunun genel sağlık raporu onaylandı ve askerlikten muaf tutulma işlemleri tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı, aynı durumdaki bireylerin haklarının güvence altına alınması için girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

Engelli Oğlunun Askerlikten Muaf Tutulması İçin Başvuruda Bulunan Baba, Talebini KDK Üzerinden Gerçekleştirdi
22.12.2023 - 12:01,
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AĞIR otistik engelli oğlunun, askerlikten muaf tutulması işlemleri sürecinde hastaneye sevk edilerek, yeni bir rapor talep edilmesine karşı çıkan avukat Saygın Çelebi, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. KDK'nın Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda, başvurucu babanın oğlunun yüzde 94 oranındaki genel sağlık raporu onaylanarak, askerlikten muaf tutulma işlemleri tamamlandı. MSB, aynı durumdaki bireylerin haklarının güvence altına alınması konusunda gerekli girişimlerde bulunulduğunu KDK'ya bildirdi.

Avukat baba Saygun Çelebi (47), KDK'ya başvurarak, yüzde 94 ağır zihinsel engelli otistik oğlu Taha Çelebi'nin (21), engel durumunu gösteren kurul raporu bulunmasına rağmen askerlikten muaf tutulması işlemleri kapsamında hastaneye sevk edildiğini belirtti. Başvurucu baba, hastanelerin özel gereksinimi olan çocuklar için travma nedeni olduğunu, özel gereksinimi olan bireylerin askerlikten muaf tutulma süreçlerinin değerlendirilmesinde bürokratik sorunlar bulunduğunu belirterek, söz konusu uygulamaya son verilmesi talebinde bulundu.

MSB'DEN TÜM ENGELLİLER İÇİN ÇALIŞMA

Başvuruyu inceleyen KDK, Milli Savunma Bakanlığı ile görüşme yaptı. KDK, bedensel, zihinsel veya sosyal şartları sebebiyle yatağa veya eve bağımlı olduğu ve engel durumlarının sürekli olduğu engel oranları ve bağımlılık durumları üzerinden anlaşılan bireylerin sağlık hizmetlerine fiziki olarak erişimleri sürecinin hem engelli bireyler, hem de bakımını üstlenen bireyler için oldukça yıpratıcı olduğu hususlarını bakanlığa bildirdi. Görüşmeler sonucunda Taha Çelebi'nin mevcut sağlık kurulu raporunun hastaneye gitmeden onaylandığı ve askere alınmasına yönelik yürütülen gerekli işlemlerin tamamlandığı ve askerlikten muaf tutulduğu belirtildi. Ayrıca özel gereksinimi olan bireylerin haklarının güvence altına alınması konusunda da gerekli girişimlerde bulunulduğu bilgisi KDK'ya verildi.

'BU ÇOCUKLAR HASTANELERDE RAHATSIZ OLUYOR'

Avukat Saygun Çelebi, süreli verilen kurul raporlarının MSB tarafından kişi ağır engelli olmasına rağmen yeniden istendiğini ve bireylerin hastaneye gitmek zorunda kaldığını söyledi. Baba Çelebi, "MSB tarafından bana, 'sedye ile getirilen ağır engelliler var, yeniden hastaneye göndermek zorunda kalıyoruz' diyorlar. Oğlumun raporu olmasına rağmen, askerlikten muaf tutulmadı ve yeniden rapor için hastaneye gitmemiz istendi. Bu süreçler çok uzuyor, bu çocuklar hastanelerde çok rahatsız oluyorlar ortamı gördüklerinde huysuzlanıyorlar. Ayrıca bu durum sağlık kurullarında da yoğunluğa sebep oluyor. Yapılanın yasaya uygun olmadığını, eğer ağır engel gibi bir durum varsa onun mutlaka askerlikten muafiyet sebebi olduğunu MSB'ye ilettim. KDK'ya müracaat ettim. Çünkü ortada bir haksızlık var" dedi.

'BENİM MÜRACAATIM, EMSAL BİR MÜRACATTIR'

Avukat olduğunu ve mahkemeye de gidebileceğini; ancak konunun dostane bir şekilde çözümlenmesini istediğini aktaran Saygun Çelebi "Maksadım bizimle aynı durumda olan; fakat adalete ulaşımı çok da kolay olmayan başka engelli birey ve ailelerini bu durumdan kurtarmaktı. KDK da bunun üzerine gerekli incelemeyi yaptı, bunun haksızlık unsuru olduğunu gördüler. Gerek bizim çabalarımız gerekse de KDK'nın özverisi ve çabası sayesinde Taha tekrar sağlık kuruluna girmeden askerlikten muaf tutuldu. İnanın o kadar zor durumda olan engelli aileler ve bireyler var ki, KDK ile dostane bir çözümle halledildi ve Taha askerlikten muaf hale getirildi. Engelli bireyler haklarını mutlaka arasınlar. Size gösterilenleri hukuk ve mantık süzgecinden geçirin, üst organlara ulaşın. Eğer haksız olduğunu düşündüğünüz işlemler varsa bunlara itiraz edin. Benim müracaatım nihai olarak emsal bir müracaattır, benzer durumda olan engelli aileler de başvursun. Sadece kendileri için değil, kendilerinden sonra gelecek sorunların çözülmesi noktasında da adım atmış olurlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Engelli Oğlunun Askerlikten Muaf Tutulması İçin Başvuruda Bulunan Baba, Talebini KDK Üzerinden Gerçekleştirdi - Son Dakika


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