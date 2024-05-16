Engelli öğrenci Kazdağları Cam Seyir Terası'na götürüldü

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla bir engelli öğrenci, çok istediği Kazdağları Cam Seyir Terası'na götürüldü.

Beyin damarlarından biri tıkalı ve bir damarı eksik olarak dünyaya gelen doğuştan bedensel engelli 14 yaşındaki Muhammet Hayran, karşılaştığı Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a, cam seyir terasına çıkmak istediğini söyledi.

Hamiyyet-Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu 7'nci sınıf öğrencisi Muhammet, belediyeye ait engelli rampası bulunan özel donanımlı otobüsle evinden alındı.

Kazdağları Milli Parkı sınırları içindeki Cam Seyir Terası'na götürülen Muhammet, denize uzanan yemyeşil ormanı seyretme imkanı buldu. Muhammet'e eşlik eden Ertaş, onunla Şahinderesi Kanyonu ve Edremit Körfezi'ni kuş bakışı seyrederek, sohbet etti.

Muhammet'in seyir terasındaki mutlu anları, AA ekibince dronla da görüntülendi.

Belediye Başkanı Ertaş, Muhammet'le daha önce karşılaştığında onun kendisinden dilekte bulunduğunu anlattı.

Bunu yerine getirdiklerini belirten Ertaş, "Burada birlikte seyir terasını ziyaret ettik. Bu da bize ciddi mutluluk verdi ama bu mutluluk sadece bize değil görüyorum ki Muhammet'e de çok ciddi bir mutluluk vermiş." dedi.

Muhammet Hayran ise herkesi, her şeyi çok sevdiğini, burada olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Baba Mehmet Hayran da oğluna bu sevinci yaşatmalarından dolayı Ertaş ve belediye personeline teşekkür etti.

Hayran, "Onun mutluluğu her şeye değer. Kendim isteseydim getiremezdim yani gücüm, imkanım yok. Allah, Başkanımızdan razı olsun." diye konuştu.???????