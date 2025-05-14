Engelli Sporcuların Renkli Yüzme Yarışları

Adıyaman'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen özel sporcular yüzme yarışlarında renkli görüntüler oluştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Adıyaman Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışmalara, down sendromu, otizm, mental retardasyon ve öğrenme güçlüğü tanısı bulunan 10 özel sporcu katıldı.

Ailelerinin de destek verdiği yarışmalarda sporcular, madalya için kıyasıya mücadele etti.

Özel sporcu Vedat Kasar, 2 yıldır yüzme sporu yaptığını söyledi.