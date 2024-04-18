Engelli Vatandaş Tekerlekli Sandalyesiyle Taşıt Yolunu Kullanmak Zorunda Kaldı - Son Dakika
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Engelli Vatandaş Tekerlekli Sandalyesiyle Taşıt Yolunu Kullanmak Zorunda Kaldı

Engelli Vatandaş Tekerlekli Sandalyesiyle Taşıt Yolunu Kullanmak Zorunda Kaldı

Avcılar'da, kaldırıma park edilen araçlar nedeniyle engelli bir vatandaş tekerlekli sandalyesiyle taşıt yolunu kullanmak zorunda kaldı. Merkez Cami Sokak'ta çok sayıda araç kaldırıma park ederek yaya yolunu kapattı. Bir engelli, tekerlekli sandalyeyle kaldırımı kullanamayınca taşıt yolunda ilerlemek zorunda kaldı. Bir motokurye trafiği durdurarak engelli vatandaşa yardım etti. Bir süre yolda ilerleyen engelli kişiyi arkasındaki araçlar bekledi. Duruma tepki gösteren engelli, 'Kaldırıma park eden sürücüler yüzünden buradan geçemedim. Şehirde yaşamasını bilmiyorlar.' dedi. Olayın ardından Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik polisleri, kaldırımın üzerine araçlarını park eden sürücülere hatalı parktan 690 lira cezai işlem uyguladı.

18.04.2024 18:23
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Avcılar'da, kaldırıma park edilen araçlar nedeniyle engelli bir vatandaş tekerlekli sandalyesiyle taşıt yolunu kullanmak zorunda kaldı.

Merkez Cami Sokak'ta çok sayıda araç kaldırıma park ederek yaya yolunu kapattı.

Bir engelli, tekerlekli sandalyeyle kaldırımı kullanamayınca taşıt yolunda ilerlemek zorunda kaldı.

Bir motokurye trafiği durdurarak engelli vatandaşa yardım etti.

Bir süre yolda ilerleyen engelli kişiyi arkasındaki araçlar bekledi. Duruma tepki gösteren engelli, "Kaldırıma park eden sürücüler yüzünden buradan geçemedim. Şehirde yaşamasını bilmiyorlar." dedi.

Olayın ardından Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik polisleri, kaldırımın üzerine araçlarını park eden sürücülere hatalı parktan 690 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelli Vatandaş Tekerlekli Sandalyesiyle Taşıt Yolunu Kullanmak Zorunda Kaldı - Son Dakika

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