Engelli ve hasta seçmenler oy kullanmak için sağlık ekipleri tarafından taşınıyor - Son Dakika
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Engelli ve hasta seçmenler oy kullanmak için sağlık ekipleri tarafından taşınıyor

Engelli ve hasta seçmenler oy kullanmak için sağlık ekipleri tarafından taşınıyor

Kentte, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak isteyen ancak sağlık durumları el vermeyen vatandaşlar, talepte bulunmaları halinde sağlık ekiplerince oy kullanacakları merkezlere götürülüyor. Sağlık ekipleri, özel araçlar ve ambulanslarla evlerinden alınan seçmenleri oy kullanacakları okullara taşıyor. Engelli ve hasta seçmenler, sandalye ya da sedyelerle sınıflara taşınarak oylarını kullanıyor ve sonrasında evlerine bırakılıyor. Bağcılar Belediyesi, engelli seçmenleri asansörlü özel araçlar ve ambulanslarla taşıyarak oy kullanmalarını sağlıyor. Engelli ve hasta seçmenlerin bu hizmetten yararlanmak için belediyeye başvurması gerekiyor. Trafik kazası sonucu omurilik felci olan bir seçmen de engelli nakil aracıyla oy kullanmaya götürüldü ve oy kullanmanın engel olmadığını belirtti.

31.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:09
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Kentte, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak isteyen ancak sağlık durumları el vermeyen vatandaşlar, talepte bulunmaları halinde sağlık ekiplerince oy kullanacakları merkezlere götürülüyor.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gidiyor. İstanbulluların, saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi sürüyor.

Demokratik hakkını kullanmak isteyen hasta ya da yatağa bağımlı seçmenlerin yardımına sağlık ekipleri koşuyor. Ekipler, oy kullanmak isteyen vatandaşları özel araçlar ve ambulanslarla evlerinden alarak, oy kullanacakları okullara götürüyor.

Sağlık ekiplerince sandalye ya da sedyelerle sınıflara taşınan seçmenler, burada oylarını kullanıyor. Vatandaşlar sonrasında, ekipler tarafından ikametlerine bırakılıyor.

Ambulansla getirilen 87 yaşındaki Türk, oyunu kullandı

Bağcılar Belediyesi, yerel seçimlerde engelli seçmenleri, oylarını kullanabilmesi için asansörlü özel araçlar ve ambulansla taşıyor.

İlçede, yaşlılığa bağlı olarak hareket güçlüğü çeken 87 yaşındaki Lütfü Türk de sağlık görevlilerince evinden alınarak, oy kullanacağı okula götürüldü.

Gaspıralı İsmail İlkokulu'ndaki sandığının bulunduğu sınıfa sandalyeyle çıkarılan Türk, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türk, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Kendisini oy kullanmaya götüren görevlilere teşekkür eden Türk, "Allah, razı olsun. Allah, devletimize zeval vermesin." dedi.

Bağcılar Belediyesi'nde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Refik Seyhan ise bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların belediyeye başvurduğunu anlattı.

Kendilerinin, oy kullanmak isteyen vatandaşların evlerine gittiğini belirten Seyhan, "Onların oy kullanması için neresi belirlendiyse naklini sağlıyoruz. Ardından tekrar evlerine huzur içinde geri dönmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Engelliler de sandığa taşındı

Trafik kazası sonucu omurilik felci olan 58 yaşındaki Müyesser Kutucu da engelli nakil aracıyla oy kullanmaya giden vatandaşlar arasında yer aldı.

Kutucu, sağlık görevlilerinin nezaretinde tekerlekli sandalyeyle Sancaktepe Osmangazi İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı.

Engelli olmanın oy kullanmaya mani olmadığını belirten Kutucu, "Sağ olsun belediyemiz bu konuda yardımcı oldu ve araç tahsis etti. Seçim vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Belediyemize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bağcılar Belediyesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli ve hasta seçmenler oy kullanmak için sağlık ekipleri tarafından taşınıyor - Son Dakika

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