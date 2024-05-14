Engelli ve yaşlı hizmetlerinin ayrı genel müdürlükler altında yürütülmesi için çalışmalar devam ediyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli ve yaşlı hizmetlerimizi iki ayrı genel müdürlük altında yürütmek üzere başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Bu yeni oluşum ile engelli bireylerimizin taleplerini daha titiz bir yaklaşımla değerlendirecek ve onları daha aktif kılan düzenlemeler yapacağız." dedi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenen, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"nda konuşan Göktaş, tüm vatandaşların aynı güne uyandığı, aynı mahallede yaşadığı, aynı iş yerinde mesai harcadığı 4,8 milyon engelliyi fark etmeleri ve onlara karşı sorumluluklarının bilincine varmaları için bu haftanın kıymetli bir hatırlatma olduğunu söyledi.

Yaşadığı fiziksel engellere rağmen alanında büyük başarılar sağlayan üç ismin hikayesini kısaca anlatmak istediğini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Hikayelerden ilki uzayı merak eden küçük bir çocuğa aittir. Merakının peşinden koşan çocuk, dereceyle kazandığı astronomi ve uzay bilimlerini bitirerek Türkiye'nin ilk uzay mühendisi olmuştur. Bu çocuk dört yaşındayken hiçbir şekilde konuşamaz ve yürüyemez denilen Turgay Karakaş'tır. İkinci hikaye ise edebiyata ve felsefeye olan ilgisi, kitaplara olan tutkusuyla ömrünü okumaya ve yazmaya adayan bir adama aittir. Bu tutkusu nedeniyle görme yetisini kaybetmiş adam, Türk düşünce hayatına önemli eserler kazandırmış Cemil Meriç'tir. Üçüncü hikaye ise yaşama tutkusu ve azmini yüzmeye yönlendiren bir kız çocuğunundur. Doğuştan iki kolu olmayan, fakat girdiği uluslararası müsabakalarda şampiyon olarak al bayrağımızı dalgalandıran, gururumuz Sümeyye Boyacı'dır."

22 yılda yapılan çalışmaları özetledi

Aşık Veysel'den Bülent Çetin'e, Yusuf Akgün'den Sare Aydın'a spor, sanat, edebiyat, bilim başta olmak üzere her alanda önemli izler bırakmış daha pek çok başarı hikayesi olduğunun altını çizen Göktaş, bugün onları taşıdıkları engellerle değil, ülkeye kattıkları değerler, kazandıkları başarılarla andıklarını, bu isimlere yenilerini dahil etmenin en büyük sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Engellilere hayatın her alanında destek olmak için tüm gayreti gösterdiklerini belirten Göktaş, 22 yılda engelli vatandaşların hak ettiği hayat standartlarına sahip olmaları için devrim niteliğinde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda engellilere yönelik sosyal politikaları yardım eksenli değil, hak temelli anlayışıyla hayata geçirdiklerini vurgulayan Göktaş, bu kapsamda 2005 yılında çıkardıkları Engelli Kanunu'nun, engelli vatandaşların hayatına yenilikler katan büyük bir reform olduğunu söyledi.

Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı ise 2010 yılında anayasal güvence altına aldıklarını anımsatan Göktaş, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar çok geniş bir alanda yaşanan tüm sorunları büyük bir samimiyetle ele aldıklarını belirtti. Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bugün 106 resmi, 313 özel bakım merkezinde 36 bin engelli vatandaşımıza yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. 136 Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile 143 Umut Eviyle engelli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Eğitimin ve istihdamın önündeki engelleri ortadan kaldırmak için kamu ve özel sektöre engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik. Kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yüzde 80'lere çıkardık. Engelli istihdamında EKPSS'yi başlatarak kamuda çalışan engelli sayısını 12 kat artırarak 68 bine ulaştırdık."

Sivil toplum kuruluşlarının önemini vurguladı

Bakan Göktaş, 65 yaş üstü çalışamayacak durumda olan veya iş bulamayan engellilere bağlanan aylıkları yüzde 200 ila yüzde 300 oranında artırdıklarını bildirerek, çalışma ortamlarını engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenleyen korumalı iş yerlerine de kaynak aktardıklarını, "Evde Bakım Yardımı" için yaklaşık 600 bin vatandaşa aylık 7 bin 608 lira ödeme yaptıklarını dile getirdi.

Ailelerin kendilerine vakit ayırmalarına imkan sağlamak için engelli vatandaşlara yatılı kuruluşlarda misafir bakım hizmeti de sunduklarını dile getiren Göktaş, herkese adil fırsatlar tanıyan sosyal ve çevresel koşullar oluşturduklarını, bu kapsamda engellilerin her türlü kamu hizmetine kolaylıkla erişmelerini sağladıklarını belirtti.

Kaldırım, yaya geçidi ve park gibi açık alanlara, hastane, okul gibi kamu binalarına, toplu taşıma araçlarına, bilgi ve iletişim sistemlerine erişilebilir standartları getirdiklerini anlatan Göktaş, engellilerin sosyal entegrasyonunu sağlamak, yaşam kalitelerini artırmak ve ihtiyaçlarını gidermek için Engelsiz Yaşam Merkezleri kurduklarını vurguladı.

Bakan Göktaş, günün koşul ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak engelli vatandaşların tüm sosyal hak ve fırsatlara engelsiz erişimlerini sağlamaya yönelik yeni projeler geliştirdiklerini belirterek, "Bu kapsamda engelli ve yaşlı hizmetlerimizi iki ayrı genel müdürlük altında yürütmek üzere başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Bu yeni oluşum ile engelli bireylerimizin taleplerini daha titiz bir yaklaşımla değerlendirecek ve onları daha aktif kılan düzenlemeler yapacağız." ifadelerini kulandı.

Bakım hizmetlerinden istihdama, eğitimden farkındalık çalışmalarına, psikososyal desteklerden sosyal yardıma kadar her konuda hizmetleri sürdüreceklerini dile getiren Göktaş, engellilerin sorunları, ihtiyaçları ve taleplerinin tespit edilmesinde ve dile getirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının önemli rolü olduğunu kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birlikte atacağımız her adım, engelli vatandaşlarımızın hayatındaki bir zorluğun ortadan kaldırılması, bir ihtiyacının giderilmesini sağlayacaktır. Bu anlamda birlikteliğimizin ve iş birliklerimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum."