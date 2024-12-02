Engelliler Günü Paneli Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Engelliler Günü Paneli Erzurum'da Gerçekleşti

Panelde engelli bireyler için eğitim ve destek konuları ele alındı, empatiye vurgu yapıldı.

02.12.2024 16:47
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Erzurum'da düzenlenen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" panelinde engelli bireyler için eğitim, kültür ile spor kuruluşlarına düşen görev ve sorumluluklar konuşuldu.

Atatürk Üniversitesi'ndeki Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, engelli öğrencilerin diğerlerinden farkının bulunmadığını söyledi.

Engelli öğrencilere gereken desteği verdiklerini ifade eden Hacımüftüoğlu, "Bu değerli arkadaşlarımıza bizim dönemimizde gerekli özen gösterilecek ve üniversite kampüsünde yaşamlarını zorlaştıracak ne varsa bildirsinler, tamamının kolaylaştırılması için elimizden geleni yaparız." dedi.

Gözleri kapalı gitar ve armonika çalıp şarkı söyledi

Konuşmaların ardından kentte sosyal sorumluluk projeleri yürüten beden eğitimi öğretmeni Yasin Sepil, gözleri bağlı şekilde aynı anda gitar ve armonika çalıp şarkı söyledi.

Sepil, AA muhabirine, dünyadaki en önemli duygunun empati olduğunu vurgulayarak, "Farkındalık oluşturmak adına gözlerimi bağlayarak 10-15 dakika dünyaya ışıkları kapattım. Empati kurarak 'Görme engelli olsam nasıl gitar çalabilirdim?' diyerek onun duygusunu yaşamak adına böyle bir çalışma yaptım. Bunun için 6 ay çalıştım ve gözlerim bağlı yaklaşık 15 parça çalabiliyorum. Bunu farklı enstrümanlarla daha da geliştirmek istiyorum. 'Müziğin iyileştirici gücü umut olsun.' diyerek daha önce de bir proje başlatmıştım. Bir enstrüman, bir engelli kardeşimizi hayata bağlayabilir. Elimde gitar, ağzımda armonika, gözlerim kapalı hem çalıp hem de söyledim." diye konuştu.

Programa akademisyenler, engelliler ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelliler Günü Paneli Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika

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