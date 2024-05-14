Engelliler Haftası'nda Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden Kermes - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden Kermes

Engelliler Haftası\'nda Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi\'nden Kermes

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Engelliler Haftası kapsamında bir kermes düzenledi. Kermeste, merkezde kalan engellilerin ürettikleri el işi ürünler satışa sunuldu. Kaymakam, Belediye Başkanı, İlçe Müftüsü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü de kermesi ziyaret ederek alışveriş yaptı. Kermes geliri, merkez sakinlerinin yararına kullanılacak.

14.05.2024 15:59
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Engelliler Haftası kapsamında Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından kermes açıldı.

Kevser Camisi önünde açılan ve Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan engellilerin ürettikleri el işi ürünlerin satışa çıkarıldığı kermesi Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru, kermesin bir günlüğüne açıldığını belirterek, "Kermesimizde merkez sakinlerimizin rehabilitasyon süreçlerinde ürettikleri el işi ürünler sergilenmekte. Satılan ürünlerden elde edilecek gelir merkez sakinlerimizin yararına kullanılacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelliler Haftası'nda Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden Kermes - Son Dakika

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