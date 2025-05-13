Engelliler Haftası'nda Otizm Sanat Sergisi Açıldı

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Gelişim Otizm Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi, Engelliler Haftası'nda ziyarete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Sanat ve Gelişim Otizm Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sanatın birçok dalında eğitim alan öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan serginin açılışına yüzlerce vatandaş katıldı.

Sanat ve Gelişim Otizm Merkezi öğrencilerinin örf ve ritim ile piyano dinletisi eşliğinde gerçekleşen açılışta, minik sanatçılar eserlerinin tanıtımını da kendileri yaptı.

"Otizmde erken tanı ve eğitim çok önemli"

Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezleri ile Sanat ve Gelişim Otizm Merkezi'nde her yaştan otizmli bireye yönelik destekleyici eğitimlerin devam edeceğini belirten Çerçioğlu, "Otizmde erken tanı ve eğitim çok önemli. Aydınımıza kazandırdığımız Otizm Destek Merkezleri'miz ile Sanat ve Gelişim Otizm Merkezi'miz de gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.