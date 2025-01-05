Engelliler Meclisi'nden ÖTV Düzenlemelerine Tepki - Son Dakika
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Engelliler Meclisi'nden ÖTV Düzenlemelerine Tepki

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Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, ÖTV istisnasına yönelik düzenlemelere tepki gösterdi. Başkan Orhan Koca, engelli bireylerin haklarının korunması ve mevcut düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

05.01.2025 14:43  Güncelleme: 15:03
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(BURSA)- Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, engellilere yönelik olarak uygulanan ÖTV istisnasına düzenleme getiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda yapılan değişikliğe tepki gösterdi. Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, "Engelli bireylerin özgürce hareket edebilmesi, toplumun gelişmişliğinin ölçütüdür. Bu düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesi ve engelli bireylerin haklarının korunması adına acil adımlar atılmalıdır. Biz, engelli bireyler olarak, haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 27 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu değişikliklerine dikkat çekmek için açıklama yaptı. Kent Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, "Engelli bireylerin özgürce hareket edebilme ve yaşam kalitelerini artırma hakkı, anayasal bir güvence altındadır. Ancak son dönemde ÖTV muafiyeti kapsamında yapılan yeni düzenlemeler, bu hakları ciddi şekilde ihlal etmektedir. Mevcut ÖTV düzenlemeleri, engelli bireylerin yasal haklarına gölge düşürmekte ve toplumda eşit fırsatlara erişimlerini engellemektedir. Bu durum, anayasal eşitlik ilkesine aykırıdır" diye konuştu.

Yeni düzenlemeyle ÖTV muafiyetiyle alınacak aracın en az yüzde 40 yerli araç katkı oranına sahip olma zorunluluğu getirildiğini kaydeden Koca, "Bu karar, engelli bireylerin tercih edebileceği uygun ve ihtiyacına uygun aracı bulmasını neredeyse imkansız hale getirmektedir. Piyasada bulunan yerli katkı oranı şartını karşılayan modellerin çeşitliliğinin son derece sınırlı olması, engelli bireylerin ihtiyacı olan teknik donanıma sahip aracı bulmalarını zorlaştırmaktadır. Yerli üretimin desteklenmesi önemli olsa da bu şart, birçok engelli birey için uygun ve erişilebilir araç bulmayı zorlaştırmaktadır" dedi.

"Yüzde 90 sınırı, yüzde 40 ve üzeri engelli bireyleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir"

Koca, açıklamasına şöyle devam etti:

"Araç değiştirme sürecinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması, engelli bireylerin güncel güvenlik teknolojilerinden ve modern araç özelliklerinden faydalanmalarını kısıtlamaktadır. 2025 yılı için belirlenen ÖTV muafiyetli araç tavan fiyatının 2 milyon 290 bin 200 TL olması, hızla artan enflasyon ve otomobil fiyatları göz önüne alındığında yetersiz kalmaktadır. Pek çok engelli bireyin kullanım ihtiyaçlarına uygun teknik özelliklere sahip araçlar bu tavan fiyatın üzerinde kaldığı için, özellikle çalışma hayatında aktif olan engelli bireylerin hareketliliği engellenmektedir. ÖTV muafiyeti için belirlenen yüzde 90 sınırı, yüzde 40 ve üzeri engelli bireyleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

"Hakkımız olan talep ve eleştirilerimizi her platformda dile getirmeye devam edeceğiz"

Tüm karar alıcılara ve kamuoyuna sesleniyoruz: Engelli bireylerin özgürce hareket edebilmesi, toplumun gelişmişliğinin ölçütüdür. Bu düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesi ve engelli bireylerin haklarının korunması adına acil adımlar atılmalıdır. Biz, engelli bireyler olarak, haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu yanlış kararların önüne geçmek için demokratik hakkımız olan talep ve eleştirilerimizi her platformda dile getirmeye devam edeceğiz."

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Akça da, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu değişikliklerine tepki göstererek, bir an önce bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Kent Konseyi, Osmangazi, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Yaşam, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelliler Meclisi'nden ÖTV Düzenlemelerine Tepki - Son Dakika

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