Engellilere Akülü Sandalye Dağıtımı - Son Dakika
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Engellilere Akülü Sandalye Dağıtımı

Engellilere Akülü Sandalye Dağıtımı

Erzincan'da 20 engelliye akülü tekerlekli sandalye verildi, 'İyilik Ailesi' hareketi destekleniyor.

28.09.2024 18:54
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ERZİNCAN'da hayırseverlerin destekleri ile satın alınan akülü, tekerlekli sandalyeler 20 engelli bireye verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Şahin öncülüğünde başlatılan 'İyilik Ailesi' hareketi ile Türkiye genelinde engelli bireylere, akülü tekerlekli sandalye dağıtımları devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla hayırsever vatandaşların destekleriyle topladıkları akülü sandalyeleri şehir şehir, ilçe ilçe ve köy köy dolaşarak dağıtan gönüllüler, Erzincan Valiliğinin organizasyonu ile 20 engelli bireye akülü sandalyeleri dağıtıldı. Vali Hamza Aydoğdu, programda doğum günü olan bir engellinin doğum gününü kutladı.

Vali Hamza Aydoğdu, "Sonbaharın güzel bir gününde güzel bir işe vesile oluyoruz. Öncelikle Mustafa Şahin kardeşimize çok teşekkür ediyorum. İyiliklerin bulaşıcı olduğunu tekrar bize hatırlattığı için de teşekkür ediyorum. Bugün burada ihtiyacı olan 20 kardeşimize tekerlekli sandalyelerini dağıtıyoruz. Biz şöyle bir kültürden geliyoruz; kendi nefsi için istediğini komşusu için istemeyen insan eksik insandır. Sizler bizim başımızın tacısınız. Devletimizin şefkatli eli her zaman yanınızda olacak. İnsanlar dünyaya gelirler, yaşarlar ve ölür giderler. Önemli olan geride, arkalarında bıraktıkları güzel hikayelerdir. Erzincan güzel hikayeleri biriktirmeye devam ediyor. Bu inşallah bir başlangıç olacak. Bundan sonra da inşallah, beraber daha güzel daha iyi şeyleri yapmak için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

'15 BİNE YAKIN TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITTIK

Gönüllü olarak bu yola çıktıklarını söyleyen polis memuru Mustafa Şahin ise "Şu andaki durağımız Erzincan. Önemli olan engelli kardeşlerimize umut olmak. Onlara manevi olarak destek vermek. Bunların mutluluğu dünyaya bedel. Bizim için yolumuz uzun yükümüz ağır. Biz sadece şunu söylüyoruz. Dua almak istiyorsanız, gönül almak istiyorsanız, hiç tanımadığınız insanların gönlüne girin. O herkese de yeter. 20 sene önce başladık. Belli bir zamandan sonra sosyal medyaya düştü. Allah'a şükür şu ana kadar Türkiye geneli 15 bine yakın tekerlekli sandalye dağıttık. Sadece hayırseverler sayesinde. Biz hayırseverler ile bu vatandaşlarımızın arasında bir köprüyüz" dedi.

Tekerlekli sandalye alan engelli vatandaş Bilge Kartaloğlu, "Çok mutluyum. Daha önce hiç tekerlekli sandalyem olmadı. Şimdi bununla istediğim yere gidebileceğim" diye konuştu.

Haber-Kamera:/ ERZİNCAN,

Kaynak: DHA

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