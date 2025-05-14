Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışları Eskişehir'de Coşkuyla Gerçekleşti

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlediği Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışları, Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Her yıl Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışları, Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, mental retardasyon, bedensel, görme ve işitme engelli özel sporcuların katıldığı yarışmalar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ailelerin de tribünlerden takip ettiği yarışlarda sporcular, sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı.

Etkinlikte sporcular 50 metre kelebek, sırtüstü, kurbağalama ve serbest stil kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik sonunda tüm sporculara madalyaları takdim edildi.