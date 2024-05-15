Engelsiz Yaşam Merkezi Kursiyerleri İzmir Kültürpark'ta Sergi Düzenledi

Güncel

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası'nda İzmir Kültürpark'ta düzenlenen etkinliklere katıldı.

Merkezde düzenlenen ritim terapi kursuna katılan engelli bireylerin gerçekleştirdiği gösteriyi, Yıldıray Çirek'in darbuka performansı ve İbrahim Ünsal'ın bağlaması ile eşlik ettiği Duygu Aktaş'ın türkü dinletisi izledi.

Belediyede iki aydır yapılan punch çalışmaları da Kültürpark'ta sergilendi. Özel bir iğneyle kasnak üzerine yapılan bu çalışma, engelsiz bireylerin el- göz koordinasyonun ve görsel hafızalarının gelişimine katkı sağlıyor.

Kursiyerlerin Kültürpark'ta sergilediği çalışmalar, yoğun ilgi gördü.