Altay: CHP’de kapsayıcı dil ve ahlaki duruş çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay: CHP’de kapsayıcı dil ve ahlaki duruş çağrısı

21.05.2026 12:24  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’li Engin Altay, parti içi tartışmalarda birleştirici dil kullanılması gerektiğini belirterek, belediyelere yönelik operasyonları siyasi linç girişimi olarak nitelendirdi ve etik değerlere sahip çıkılması çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, parti içi tartışmalarda kapsayıcı ve birleştirici dil çağrısı yaptı. CHP'nin şaibe ve kişisel çıkar ilişkileriyle anılmaması gerektiğini vurgulayan Altay, belediyelere yönelik operasyonları ise "siyasi linç girişimi" olarak nitelendirdi. Altay, "Bugün hepimize düşen görev kırıcı değil yapıcı olmak, ayrıştırmak değil bir arada tutmak, kişisel hesapları değil Türkiye'nin geleceğini öncelemektir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altay, şunları kaydetti:

"CHP, Türkiye'nin en köklü siyasi geleneğini temsil eden, Cumhuriyet'in temel değerlerini, demokrasi mücadelesini ve halkın adalet arayışını taşıyan büyük bir siyasi çınardır. Böylesine köklü bir partinin günlük polemiklerle, kişisel hesaplarla, iç tartışmalarla ya da bireysel zaaflarla yıpratılması hiçbir CHP'linin arzu edeceği bir tablo değildir. Son dönemde partimiz etrafında oluşan tartışmaların hem siyasi hem de toplumsal açıdan dikkatle değerlendirilmesi gereken bir noktaya geldiği açıktır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları üzerinden yürüyen değerlendirmeler, parti içindeki farklı görüşler ve buna bağlı olarak yükselen sert söylemler; CHP'nin birlik duygusunu zedeleyecek bir noktaya taşınmamalıdır. Kendisine yapılan eleştiri siyasetin doğasında vardır ancak saygıyı ve ortak geçmişe duyulan vefayı kaybetmeden yapılmalıdır."

"DAHA KAPSAYICI DİL" VURGUSU

Aynı şekilde parti yönetimlerinin ve sorumluluk taşıyan isimlerin de daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı, daha saygılı ve birleştirici bir dil kullanması büyük önem taşımaktadır. CHP'nin gücü, farklı düşünen insanları aynı demokrasi idealinde buluşturabilmesinden gelir. Kimsenin kendisini dışlanmış, ötekileştirilmiş ya da yok sayılmış hissetmediği bir siyasi iklim oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Öte yandan son süreçte bazı belediye başkanları ve parti mensupları hakkında ortaya atılan iddialar, özel hayat tartışmalar ve parasal zaaflara ilişkin kamuoyunda oluşan rahatsızlık da görmezden gelinmemelidir. Açık ifade etmek gerekir ki CHP'nin adı hiçbir şekilde şaibeyle, kirli ilişkilerle, menfaat düzenleriyle ya da toplum vicdanını yaralayan davranışlarla yan yana anılmamalıdır. CHP kişilerin değil, ilkelerin partisidir.

OPERASYONLARA TEPKİ

Hiç kimse bulunduğu makamın gücünü kişisel çıkar ilişkileri için kullanamaz. Kamu görevi taşıyan herkesin yalnızca hukuki değil, ahlaki sorumluluğu da vardır. Elbette herkesin özel hayatı kendisine aittir ancak toplumun güven duygusunu zedeleyen davranışlar siyasetin de konusu haline gelir. Bu meselelerde kör bir savunma psikolojisiyle hareket etmek yerine, etik değerlere sahip çıkan bir duruş göstermek CHP'ye yakışan tavır olacaktır. Diğer taraftan yargıyı bir sopa gibi kullanarak belediye başkanlarımıza yönelik yürütülen operasyonlar açıkça bir siyasi linç girişimdir. Partimize yönelik bu siyasi kumpasa karşı büyük bir dayanışmayla direnmeliyiz. Halkın oyuyla seçilmiş isimlerin yargı süreçleri üzerinden hedef haline getirilmesi, demokratik temsil anlayışı açısından kaygı vericidir. Hukukun siyasetin aracı haline gelmesine karşı çıkmak ne kadar önemliyse parti içinde yanlış görülen meselelerle yüzleşebilmek de o kadar önemlidir. Bu iki konunun birbirine karıştırılmaması gerekir.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Bugün Türkiye ağır ekonomik sorunlarla, adalet krizleriyle ve toplumsal kutuplaşmayla mücadele etmektedir. Böyle bir dönemde CHP'nin kendi içinde yeni ayrışmalar üretmesi değil; ortak aklı, dayanışmayı ve topluma umut verecek bir siyasal dili büyütmesi gerekmektedir. Bütün CHP'lilerin partimizin bölünmesine yönelik kurulan tuzakları ve hayalleri boşa çıkartmak en tarihi sorumluluğudur. CHP milyonların umudu, Atatürk devrimlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin taşıyıcısıdır. Bu büyük mirası korumanın yolu; sağduyudan, sorumluluk duygusundan, ahlaki hassasiyetten, birlik ve dayanışma anlayışından geçmektedir. Bugün hepimize düşen görev kırıcı değil yapıcı olmak, ayrıştırmak değil bir arada tutmak, kişisel hesapları değil Türkiye'nin geleceğini öncelemektir."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altay: CHP’de kapsayıcı dil ve ahlaki duruş çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Survivor’da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza’nın sevgilisi bakın kim çıktı Survivor'da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
İtalya’dan Okan Buruk’a dev talip İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip
Bunu da gördük Hindistan’da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor

12:22
Kanseri yenen minik Zeyd’in en büyük hayali gerçek oldu
Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 13:01:53. #7.13#
SON DAKİKA: Altay: CHP’de kapsayıcı dil ve ahlaki duruş çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.