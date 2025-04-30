Engin Altay: Tansiyon Düşmeli, Yargıya Müdahaleden Vazgeçin - Son Dakika
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Engin Altay: Tansiyon Düşmeli, Yargıya Müdahaleden Vazgeçin

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CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, mitingde yaptığı açıklamada, tutuklu yargılamanın son çare olması gerektiğini vurgulayarak, iktidarı yargıyı bir sopa gibi kullanmaktan vazgeçmeye çağırdı. Ekrem İmamoğlu ve diğer siyasi tutsakların özgürlüğü için mitinglerin devam edeceğini açıkladı.

30.04.2025 22:16  Güncelleme: 07:26
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Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Berkin GÜLSOY

(İSTANBUL) - CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, sosyolojik olarak da ekonomik olarak da tansiyonun düşmesi gerektiğini belirterek, "Tutuklu yargılama son çareyken şimdi bunların ilk çaresi oldu. Bu kabul edilemez. Bu çarşamba gece mitingleri de cumartesi Anadolu mitingleri de sürecek. Tansiyonu düşürmek bizim işimiz değil. Tansiyonu düşürmek, yargıyı bir sopa gibi kullanan hükümetin işidir. Gelin Türkiye'ye ulusal birliğimize yazık etmeyin, bu tansiyon düşsün. Yoksa yazık olacak" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP'nin İstanbul Başakşehir'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Bu sade Kanal İstanbul'a karşı bir miting değil şüphesiz. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bütün siyasi tutsaklara özgürlük mitingi. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum mitingi. İstanbul'a tarihin en büyük ihanet projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili sayın Genel Başkan önemli açıklamalarda bulunacak" ifadesini kullandı. Altay, şunları kaydetti:

"Bu tansiyon düşmeli"

"Benim buradan nacizane devleti idare edenlere bir tavsiyem var. Bu tansiyon düşmeli. Sosyolojik olarak da ekonomik olarak da bu tansiyonun düşmesi lazım. Bunun için de biraz adalet lazım. Uyduruk belgelerle, gizli tanıklarla insanları başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere cezaevine atmak Türkiye'nin hem ekonomik olarak hem sosyolojik olarak tansiyonunu yükseltir. Devleti idare edenleri, devlet aklına uymaya ve ülkenin selameti, milletin birliği için, milletin en büyük olduğunu hatırlayarak yargıya olan müdahalelerinden vazgeçmelerini rica ediyorum. Bu tansiyon iyi bir tansiyon değil. Neden Ekrem İmamoğlu içeride? Doğru dürüst bir belge, delil yokken kadrosu niye içeride, ilçe belediye başkanlarımız niye içeride? Yargılanmasın diyen yok. Tutuklu yargılama son çareyken şimdi bunlarBın ilk çaresi oldu. Bu kabul edilemez. Bu çarşamba gece mitingleri de cumartesi Anadolu mitingleri de sürecek. Tansiyonu düşürmek bizim işimiz değil. Tansiyonu düşürmek, yargıyı bir sopa gibi kullanan hükümetin işidir. Gelin Türkiye'ye ulusal birliğimize yazık etmeyin, bu tansiyon düşsün. Yoksa yazık olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Engin Altay: Tansiyon Düşmeli, Yargıya Müdahaleden Vazgeçin - Son Dakika

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