ENKA Sanat, 23 Nisan\'da iki özel dijital içerik sunacak

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ENKA Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, iki özel dijital içerik sunacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, ENKA Sahne Gala Konseri 22 Nisan'da, Sihirli Karpuz Müzikali ise 23 Nisan'da ENKA Sanat'ın YouTube hesabından izlenebilecek.

Sanat yönetmenliğini Cihat Aşkın'ın üstlendiği, klasik müzik alanında yetenekli gençleri bir araya getiren ENKA Sahne Gala Konseri'nde Eren Düzenli, Belit Çiftçi, Melis Güney, Zeki Bıkcan, Nehir Kıran ve İlyun Bürkev sahne alıyor.

Konserde, viyola, keman, trompet ve çello performanslarına piyanist Çağdaş Özkan, korrepetitör olarak eşlik edecek.

İngiliz orkestra şefi Howard Griffiths'in kaleme aldığı ve yönettiği Sihirli Karpuz Müzikali'nde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'yla, usta müzisyenler Burhan Öçal, Murat Çakmaz, Savaş Özkök ve Xu Fengxia bir araya gelecek.

Sihirli bir karpuza yardım etmek isteyen Sven'in bir uçan halı ile önce İstanbul'a, oradan da İpek Yolu'na uzanan yolculuğunun hikayesini Eylem Yıldız seslendiriyor.

Müzikal, çocukları İpek Yolu'nun müziğine ve kültürüne dair büyülü ve ilham dolu bir yolculuğa çıkartırken, onlara darbuka, kanun, ney ve zheng gibi enstrümanları da tanıtmayı amaçlıyor.