Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Güncel

Gazeteci Enver Aysever Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı. Aysever, X'ten yaptığı açıklamada "Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım" dedi.

Gazeteci Aysever, sosyal medya hesabından bir tweet daha paylaştı. Aysever, paylaşımında serbest bırakıldığını duyurdu.

Aysever, "Mahkemeye çıktım ve serbest bırakıldım, yargılama yapılacak daha sonra" dedi. Kendisini şikayet edenin Ahmet Tuncay Özkan olduğunu açıklayan Aysever, "Saat 14.00'de yayın yapıp her şeyi ama her şeyi anlatacağım." dedi.