Enver İbrahim'den İran'a Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enver İbrahim'den İran'a Teşekkür

Enver İbrahim\'den İran\'a Teşekkür
26.03.2026 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, tankerlerin geçişine izin veren İran Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a, Malezya'ya ait petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermesi nedeniyle teşekkür etti.

Bernama ajansının haberine göre Enver, yerel televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, Malezya petrol tankerleri ile gemilerdeki personelin serbest bırakılması sürecinin devam ettiğini belirtti.

Bu kişilerin ülkelerine dönüş yolculuğunu sürdürebileceğini ifade eden Enver, Orta Doğu'daki gerilimi ele almak üzere İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğünü aktardı.

Enver, Malezya'ya ait petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermesi dolayısıyla Pezeşkiyan'a teşekkür etti.

İran'ın "defalarca aldatıldığını düşündüğünü ve bağlayıcı anlaşmalar ile güvenlik garantileri olmadan barış girişimlerini kabul etmekte zorlandığını" kaydeden Enver, çatışmaların etkilerinin yayılmasına dikkati çekti.

Enver, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan petrol ile doğal gaz arzındaki aksaklıkların Malezya'yı da etkileyebileceğini belirterek, Malezya'nın bölgesel barış çabalarına aktif katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Başbakan Enver ayrıca, Filistin ve Gazze meselesinin çözümsüz kalmaya devam ettiğini, bunun bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enver İbrahim'den İran'a Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 23:58:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Enver İbrahim'den İran'a Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.