EOSB MEGEM\'de 34. mezuniyet töreni düzenlendi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce (EOSB) faaliyete geçirilen Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezinde (MEGEM), 34'üncü mezuniyet töreni düzenlendi.

EOSB Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, törende, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ve EOSB iş birliğiyle gerçekleştirilen İstihdam Garantili Meslek Eğitim Kursları'nda, kalite kontrol ve CMM ölçüm operatörlüğü, CNC tezgah operatörlüğü, kaynak operatörlüğü, makine bakım operatörlüğü ile montaj operatörlüğü eğitimlerini tamamlayan 122 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM'in 14 yıldır Eskişehir sanayisine nitelikli iş gücü kazandırdığını ifade etti.

Bu yıl MEGEM'de 400 civarında kursiyerin mesleki eğitim aldığını aktaran Küpeli, şunları kaydetti:

"MEGEM, sanayimiz açısından önemli bir merkez haline geldi. Artık her kurs dönemimizde önemli sayıda kursiyerimizi yetiştirip mezun ediyoruz. MEGEM'in bu eğitimleri sayesinde, yılda 400'ün üzerinde insanımızı sanayimize kazandırıyoruz. Bu, ciddi ve önemli bir sayı. Eskişehir sanayisine, son 7 yılda 14 binin üzerinde yeni iş gücü girmiş. Özellikle son birkaç yıldır sizler gibi, kalifiye ve nitelikli eleman bulmakta sanayimiz ciddi sıkıntı yaşıyor. Ayrıca EYT sonrasında, sanayimiz ciddi iş gücü kaybı yaşadı. İşte bu noktada MEGEM, önemli bir boşluğu dolduruyor."

Törende, EOSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya ile MEGEM AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Barış da katılımcılara hitap etti.???????