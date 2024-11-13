Epilepsi Krizi Geçiren Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Epilepsi Krizi Geçiren Sürücü Kaza Yaptı

Geniş Video İzle

Bursa'da epilepsi krizi geçiren sürücü, çöp konteynerine çarparak yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

13.11.2024 03:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeyken epilepsi krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil, karşı yöne geçerek çöp konteynerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tandoğan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mert İ. (21) Yönetimindeki 16 KLD 71 plakalı otomobil, sürücüsünün epilepsi krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Epilespi krizi geçirdiği belirlenen Mert İ., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Epilepsi Krizi Geçiren Sürücü Kaza Yaptı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Epilepsi, Epilepsi, 3-sayfa, Ulaşım, İnegöl, Sağlık, Güncel, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Epilepsi Krizi Geçiren Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:57 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum
22:42 ABD’nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi ABD'nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi
21:56 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den ’’İsrail Türkiye’ye saldırır mı’’ sorusuna dikkat çeken yanıt Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ''İsrail Türkiye'ye saldırır mı?'' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
19:47 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest
10:05 Müzik dinleyerek rayları geçmeye çalışan genç kız trenin altında kaldı Müzik dinleyerek rayları geçmeye çalışan genç kız trenin altında kaldı
09:54 Ülkemiz genelinde hava durumu: Batıda yağış, doğuda sıcaklık artışı Ülkemiz genelinde hava durumu: Batıda yağış, doğuda sıcaklık artışı
09:53 İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını stada gömdü İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını stada gömdü
09:31 Galatasaray’dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama Galatasaray'dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama
09:27 Krediler borç batağına dönüştü Ödenmeyen tutar dudak uçuklatır Krediler borç batağına dönüştü! Ödenmeyen tutar dudak uçuklatır
09:25 Nahit Eren, Narin davasındaki en büyük çelişkiye dikkat çekti Nahit Eren, Narin davasındaki en büyük çelişkiye dikkat çekti
09:14 Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5’i de üst üste yatıyordu Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu
08:44 Gaziantep’te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti Gaziantep'te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 04:35:35. #1.11#
SON DAKİKA: Epilepsi Krizi Geçiren Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.