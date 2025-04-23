Epinay-sur-Seine'de 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika
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Epinay-sur-Seine'de 23 Nisan Kutlaması

Epinay-sur-Seine\'de 23 Nisan Kutlaması

Fransa'da Türkler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

23.04.2025 20:42
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Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Epinay-sur-Seine'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Paris Büyükelçilik Müsteşarı Atakan Ezgü, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Eren Suna, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Paris Müdürü Dudu Keleş, Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, Epinay-sur-Seine Belediye Başkan Yardımcısı Mohammed Cherfaoui, Paris civarında Türkçe eğitimi alan 8 farklı okuldan 120 öğrenci, aileleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği'nin desteğiyle Paris Trabzonlular Derneği'nin organize ettiği etkinlik, Türkiye ve Fransa'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Türk öğrenciler, etkinlikte "Çiftetelli", "Zeybek", "Erik Dalı" yanı sıra Karadeniz yöresine ait çeşitli halk oyunlarını sergiledi.

"Şanlı Bayrağım" başlıklı gösterinin yapıldığı etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye'yi konu alan şiirler okundu.

Etkinlikte, "Hacivat ve Karagöz" gölge ve tiyatro oyunu ilgiyle izlenirken, saz eşliğinde seslendirilen "Mağusa Limanı" türküsü büyük beğeni topladı.

Çocukların 23 Nisan temalı resimlerinin sergilendiği etkinlikte, öğrencilere Türkçe kitaplar ve öğretmenlere hediyeler takdim edildi.

"Çocukları için kutsal bir günü olan sayılı ülkelerden biriyiz"

Büyükelçilik Müsteşarı Ezgü, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Çocukları için kutsal bir günü olan sayılı ülkelerden biriyiz. Bu gelecek nesillere verdiğimiz önemi gösteriyor. Bunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Ezgü, etkinlik için Paris Trabzonlular Derneğine teşekkür ederek, 23 Nisan'ın çocukların günü olduğunu vurguladı.

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum"

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Yılmaz, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, çocukların 23 Nisan Bayramı'nı kutladı.

Yılmaz, bu yıl, milli egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yıldönümü olduğunu kaydederek, "Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum. Bugünü, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, aslında çocukların, bir toplumun geleceğinde taşıdığı öneme işaret etmiştir. Bu vesileyle, ben de bütün çocuklarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Öğretmenlerimizin üzerlerinde emekleri büyük. Hepsine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu akşam sadece çocuklarımız için buradayız"

Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Cumur, Fransa'nın bütün şehirlerinde Türk vatandaşlarının her yıl 23 Nisan etkinlikleri yaptığını kaydederek, bu yılki etkinliği Paris Başkonsolosluğu ve Eğitim Müşavirliği işbirliği içinde Epinay-sur-Seine'de düzenlediklerini belirtti.

Cumur, "Bu akşam sadece çocuklarımız için buradayız. Bütün Türk ulusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

Epinay-sur-Seine Belediye Başkan Yardımcısı Cherfaoui, Türkiye'nin 23 Nisan'da ulusal egemenliğini ve çocukları kutladığını söyleyerek, bu tarihin Türk toplumu için taşıdığı önemi vurguladı.

Cherfaoui, Türk kültürünün zenginliğini yakından tanımasına vesile olan bu etkinliğe davetlerinden ötürü Paris Trabzonlular Derneğine teşekkür ederek, bu etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Epinay-sur-Seine'de 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika

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