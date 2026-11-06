EPPO, 69 kişinin öldüğü hızlı tren hattında AB fonlarında ikinci soruşturma başlattı - Son Dakika
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EPPO, 69 kişinin öldüğü hızlı tren hattında AB fonlarında ikinci soruşturma başlattı

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EPPO, 28 Ekim'de 69 kişinin öldüğü Madrid-Sevilla hattının sinyalizasyon ve haberleşme sistemleri için ayrılan AB fonlarında dolandırıcılık şüphesiyle ikinci soruşturmayı başlattı. ADIF, AESF ve Sayıştayda inceleme yürütülecek, Jandarma UCO da soruşturmaya destek verecek.

Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO), İspanya'da 28 Ekim'de tren kazasının meydana geldiği Madrid-Sevilla hızlı tren hattının yenilenmesi için ayrılan Avrupa Birliği (AB) fonlarına ilişkin dolandırıcılık şüphesiyle ikinci soruşturmayı başlattı.

Avrupa Kamu??????? Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hızlı tren hattının güvenlik, sinyalizasyon ve haberleşme sistemlerinin yenilenmesi ve iyileştirilmesi için ayrılan AB fonlarının kullanımında dolandırıcılık yapılıp yapılmadığının araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İspanya Demiryolu Altyapı İdaresi (ADIF), Devlet Demiryolu Güvenliği Ajansı (AESF) ve Sayıştayda incelemeler yürütülecek.

Savcılığın resen başlattığı soruşturmaya İspanya Jandarmasının Merkezi Operasyon Birimi (UCO) destek veriyor.

Avrupa Kamu Savcılığı, kamuoyunun yoğun ilgisi nedeniyle soruşturmayı duyurduğunu ve bu aşamada ayrıntı paylaşmayacağını ifade etti.

Savcılık, 28 Ekim'de İspanya'da tren kazasının meydana geldiği hatla ilgili ilk soruşturmayı kazadan yaklaşık 7 ay önce başlatmıştı.

Toledo'nun Urda ve Los Yebenes ilçeleri arasında 28 Ekim'de iki hızlı trenin çarpıştığı kazada 69 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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